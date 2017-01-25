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Иностранцам будут выдавать двукратные белорусские визы

26.01.2017 15:43 — Разное | БДГ  
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Отделы по гражданству и миграции будут выдавать иностранцам и лицам без гражданства двукратные визы на выезд и въезд из Беларуси. 

Раньше В Беларуси выдавали только однократные и многократные визы, однако с 1 января в стране вступил в действие указ президента №21. 

Согласно документу, с 1 января 2017 года вступили в силу нормы, предусматривающие выдачу двукратной визы для выезда из Республики Беларусь и въезда в нашу страну иностранным гражданам или лицам без гражданства, временно или постоянно здесь проживающим и не имеющим действительного вида на жительство. Это позволит органам внутренних дел выдавать двукратные визы, аналогично консульским учреждениям Беларуси за границей, сообщает сайт МВД. С начала текущего года право на получение документа о многократном приглашении иностранца в нашу страну появилось и у иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в республике (наравне с белорусскими гражданами).

Кроме этого, с 26 апреля 2017 года во всех подразделениях по гражданству и миграции вводится срочный порядок (1 день со дня подачи заявления) для выдачи виз иностранным гражданам и лицам без гражданства и приглашений в Республику Беларусь. В этих случаях размер дополнительной платы составит 3 базовые величины.

Напомним, что 11 января был опубликован указ Александра Лукашенко, согласно которому для граждан 80 стран мира вводится пятидневный безвизовый режим при прилете в Беларусь через Национальный аэропорт.

 
 
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Отделы по гражданству и миграции будут выдавать иностранцам и лицам без гражданства двукратные визы на выезд и въезд из Беларуси. 

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