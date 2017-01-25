|
Иностранцам будут выдавать двукратные белорусские визы
Отделы по гражданству и миграции будут выдавать иностранцам и лицам без гражданства двукратные визы на выезд и въезд из Беларуси.
Раньше В Беларуси выдавали только однократные и многократные визы, однако с 1 января в стране вступил в действие указ президента №21.
Согласно документу, с 1 января 2017 года вступили в силу нормы, предусматривающие выдачу двукратной визы для выезда из Республики Беларусь и въезда в нашу страну иностранным гражданам или лицам без гражданства, временно или постоянно здесь проживающим и не имеющим действительного вида на жительство. Это позволит органам внутренних дел выдавать двукратные визы, аналогично консульским учреждениям Беларуси за границей,
Кроме этого, с 26 апреля 2017 года во всех подразделениях по гражданству и миграции вводится срочный порядок (1 день со дня подачи заявления) для выдачи виз иностранным гражданам и лицам без гражданства и приглашений в Республику Беларусь. В этих случаях размер дополнительной платы составит 3 базовые величины.
Напомним, что 11 января
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отделы по гражданству и миграции будут выдавать иностранцам и лицам без гражданства двукратные визы на выезд и въезд из Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии