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Минобразования прокомментировало свой приказ об организации шестого школьного дня

26.01.2017 16:19 — Разное | Ежедневник  
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Минобразования прокомментировало свой приказ об организации шестого школьного дня

фото: minsknews.by

Посещение школ и гимназий для учащихся в субботу является делом добровольным, следует из разъяснения.

Комментарий министерства касается приказа «О совершенствовании организации шестого школьного дня», который был подписан 19 января и вызвал широкий общественный резонанс. 

Министерство пояснило, что «никаких существенных изменений в работе педагогов не произойдет». Согласно законодательству, рабочая неделя педагогов не должна превышать 36 часов. Кодекс об образовании предусматривает шестидневную школьную систему. Приказ Минобразования тут ничего не меняет, говорится в комментарии.

Далее Минобразования поясняет, каким именно образом будут вовлечены в мероприятия шестого школьного дня преподаватели-предметники: они могут проводить факультативы, стимулирующие занятия, конференции, интеллектуальные конкурсы и проч.

Также в комментарии предлагается использовать шестой день для встреч с родителями, которые не могут обсудить все вопросы с предметниками в будни силу рабочего графика.

Кроме того, шестой школьный день должен быть посвящен воспитательной работе.
Максимально занятыми в мероприятиях шестого школьного дня должны быть учащиеся, состоящие на различных категориях профучета. 

Одно из принципиальных новшеств - решение вопросов трудового воспитания и взаимодействия школы с системой профессионально-технического образования. Предполагается проведение профориентационных мероприятий.

По-прежнему в школах и гимназиях будут проводиться физкультурно-оздоровительные мероприятия, игры, спартакиады, соревнования, занятия объединений по интересам спортивной направленности, подчеркивается в комментарии. 

«Отметим, что посещение учащимися и гимназистами мероприятий шестого школьного дня дело добровольное», - разъясняет Минобразования. 

В комментарии также разъясняются принципы оплаты труда учителей в шестой школьный день.

 
 
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Посещение школ и гимназий для учащихся в субботу является делом добровольным, следует из разъяснения.

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