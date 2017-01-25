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Футболисты молодежной сборной Беларуси узнали соперников по квалификации Евро-2019
В Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2019 среди молодежи, который примет Италия, сообщает
Сборная Беларуси попала в первую группу и будет соперничать со следующими командами:
Чехия, Хорватия, Греция, Молдова и Сан-Марино.
Отборочный для турнир для белорусов стартует в июне.
Всего в квалификации примут участие 54 сборные, которые разделены на 9 отборочных групп по 6 команд. Победители групп получат путевки в финальную стадию, где присоединятся к хозяевам первенства итальянцам. Четыре лучших обладателя вторых мест будут разделены на две пары и проведут стыковые матчи. Победители двухматчевых противостояний также получат право играть в финальном турнире.
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В Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2019 среди молодежи, который примет Италия.
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