В Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2019 среди молодежи, который примет Италия, сообщает пресс-служба АБФФ.

Сборная Беларуси попала в первую группу и будет соперничать со следующими командами:

Чехия, Хорватия, Греция, Молдова и Сан-Марино.

Отборочный для турнир для белорусов стартует в июне.



Фото: abff.by

Всего в квалификации примут участие 54 сборные, которые разделены на 9 отборочных групп по 6 команд. Победители групп получат путевки в финальную стадию, где присоединятся к хозяевам первенства итальянцам. Четыре лучших обладателя вторых мест будут разделены на две пары и проведут стыковые матчи. Победители двухматчевых противостояний также получат право играть в финальном турнире.