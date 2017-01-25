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Футболисты молодежной сборной Беларуси узнали соперников по квалификации Евро-2019

26.01.2017 17:04 — Разное | Tut.by  
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В Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2019 среди молодежи, который примет Италия, сообщает пресс-служба АБФФ.

Сборная Беларуси попала в первую группу и будет соперничать со следующими командами:

Чехия, Хорватия, Греция, Молдова и Сан-Марино.

Отборочный для турнир для белорусов стартует в июне.


Фото: abff.by

Всего в квалификации примут участие 54 сборные, которые разделены на 9 отборочных групп по 6 команд. Победители групп получат путевки в финальную стадию, где присоединятся к хозяевам первенства итальянцам. Четыре лучших обладателя вторых мест будут разделены на две пары и проведут стыковые матчи. Победители двухматчевых противостояний также получат право играть в финальном турнире.

 
 
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В Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2019 среди молодежи, который примет Италия.

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