Визит премьер-министра Сербии Александра Вучича в Беларусь проходит в обстановке меняющихся ориентиров и приоритетов в сфере международной политики, нарастающего противостояния неолибералов и консерваторов, в обстановке выборных сюрпризов и спонтанных системных преобразований.

Политический эксперт Павел Потапейко констатирует близость многих позиций и взглядов руководителей наших стран, высокий уровень взаимопонимания и высокие темпы взаимного товарооборота.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь хочет активно торговать с Сербией

Сербские бизнесмены ведут успешный проект по строительству суперсовременного комплекса "Минск-Мир", на месте бывшего аэропорта Минск-1, расширяется сфера военного сотрудничества. Беларусь поддерживала Сербию в трудные 90-е, когда страну бомбили американцы.

"Наши страны не очень стремятся в Евросоюз, так как сегодня это объединение испытывает серьезные трудности. Выбор сербов и белорусов — самостоятельность и суверенитет", — считает экперт.

Аудиоверсию интервью с Павлом Потапейко слушайте на радио Sputnik Беларусь.