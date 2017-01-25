|
Эксперт: Беларусь и Сербия расширят сотрудничество
26.01.2017 16:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Визит премьер-министра Сербии Александра Вучича в Беларусь проходит в обстановке меняющихся ориентиров и приоритетов в сфере международной политики, нарастающего противостояния неолибералов и консерваторов, в обстановке выборных сюрпризов и спонтанных системных преобразований.
Политический эксперт Павел Потапейко констатирует близость многих позиций и взглядов руководителей наших стран, высокий уровень взаимопонимания и высокие темпы взаимного товарооборота.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сербские бизнесмены ведут успешный проект по строительству суперсовременного комплекса "Минск-Мир", на месте бывшего аэропорта Минск-1, расширяется сфера военного сотрудничества. Беларусь поддерживала Сербию в трудные 90-е, когда страну бомбили американцы.
"Наши страны не очень стремятся в Евросоюз, так как сегодня это объединение испытывает серьезные трудности. Выбор сербов и белорусов — самостоятельность и суверенитет", — считает экперт.
Аудиоверсию интервью с Павлом Потапейко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политический эксперт, кандидат исторических наук Павел Потапейко рассказал радио Sputnik Беларусь о белорусско-сербских отношениях.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии