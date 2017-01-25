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Заблуждения относительно любого менеджмента, а тем более менеджмента времени, приводят к реальным ошибкам в жизни и работе, снижают мотивацию и убивают веру в себя.

Михаил Казанцев, коуч и магистр психологии, делится своими соображениями на тему в блоге «Жить интересно ».

Любое явление, которое становится «модным», моментально обрастает собственной мифологией. Эта мифология образует систему понятий, которая принимается на веру и не подвергается сомнению. При этом абсолютное большинство людей не задумывается о том, соответствует ли она реальности.

Этот парадокс существует столько же, сколько существует человек как вид. Некоторые подобные заблуждения безобидны и милы. Но заблуждения относительно любого менеджмента, а тем более менеджмента времени, приводят к реальным ошибкам в жизни и работе, снижают мотивацию и убивают веру в себя.

Я нигде не встречал системного критического анализа тайм-менеджмента в целом и связанной с ними мифологии.

Ниже я постараюсь разобрать основные популярные мифы о тайм-менеджменте.

Миф первый: Без тайм-менеджмента невозможно быть успешным человеком

Главная опасность этого мифа в том, что он приравнивает организованность к успешности. А это не одно и то же. Это подмена сути инструментом. Души — механикой.

На первый взгляд этот миф кажется очень правдоподобным. Как можно достичь успеха, если вы не умеете сознательно и системно управлять своим временем и делами? Кажется, что никак.

Однако, любой успех — это в первую очередь принятие решений. И только во вторую очередь их исполнение. Если вы не принимаете решения или принимаете неправильные, то никакой тайм-менеджмент вам не поможет в принципе. Вы будете делать кучу дел, ведущих вас в никуда.

Константин — успешный бизнесмен. Когда я впервые познакомился с ним и его стилем ведения дел, я впал в ступор. Он был воплощением антитайм-менеджмента. Абсолютная непредсказуемость, кажущаяся хаотичность в мыслях, действиях и решениях. И при этом — выдающиеся бизнес-достижения. За счет чего? В первую очередь — за счет огромного опыта, блестящей интуиции, умения принимать точнейшие решения в условиях дефицита информации, не теряться в сложных ситуациях, быть гибким и бесстрашным.

И это — не единичный пример. Ни Константину, ни подобным ему классические системы тайм-менеджмента были не нужны. Успеха они добивались без их помощи.

Миф второй: Существуют универсальные системы, подходящие всем людям

В большинстве книг по тайм-менеджменту незаметно проводится мысль о том, что система управления временем является внеличностной. Это же менеджмент! А он — штука универсальная. В лучшем случае авторы делят людей на рационалов и интуитов или упорядоченных и хаотиков.

Большую глупость сложно представить. Система управления временем встраивается в образ жизни человека и меняет его (и образ, и человека). Если она этого не делает — она не эффективна. А образ жизни человека зависит от его ценностей, убеждений, познавательных фильтров и стратегий, жизненной ситуации, типа нервной системы, особенностей характера, деятельности и т.п.

Попытка изменить свой образ жизни с помощью копирования разработанных кем-то методик похожа на попытку пересадить себе чужой орган. Ваше тело примет его только в условиях подавления иммунитета, то есть частичного разрушения вашей идентичности. То же самое происходит и при копировании чужого образа жизни. Он неорганичен для вас. По большому счету возможны всего три альтернативы:

1. Он разрушит вашу личность, если вы будете фанатично ему следовать.

2. Вы от него откажетесь или модифицируете до неузнаваемости (но это редкий вариант).

3. Случайным образом он совпадет с особенностями вашей личности и вы сможете его применять на постоянной основе (это еще более редкое событие).

Именно с этим связан еще один миф.

Миф третий: Тайм-менеджмент не работает

Количество людей, которые попробовали жить по «тайм-менеджерски» и отказались от этого, в десятки раз превосходит количество тех, у кого это получилось.

Для того, чтобы вы управляли своим временем действительно эффективно и без насилия над своей природой, вы должны сконструировать систему тайм-менеджмента «под себя». Это требует предварительного анализа особенностей своей личности, деятельности, образа жизни и ситуации.

Тоже про Константина, точнее про его печальный опыт внедрения тайм-менеджмента.

Константин любил посещать всевозможные тренинги, семинары и прочие развивающие мероприятия. На одном из них какой-то харизматичный «змей-искуситель» сумел внедрить в буйную голову Константина бациллу тайм-менеджмента.

Константин решил попробовать и нанял себе «гуру» тайм-менеджмента. Этот «учитель» был абсолютной противоположностью Константину по темпераменту и большинству личностных характеристик. Однако, он обладал большой убедительностью. Эксперимент по внедрению тайм-менеджмента в жизнь Константина длился около семи месяцев.

Константин стал меньше доверять своей интуиции и начал опираться в своих решениях на боле формальные и рациональные методы. В результате, впервые за последние 14 лет своей карьеры бизнесмена он получил серьезные убытки (несколько десятков миллионов) и оказался на грани банкротства.

Теперь, находясь рядом с Константином, лучше о тайм-менеджменте не говорить, а то можно схлопотать по морде.

Миф четвертый: Тайм-менеджмент гарантирует личное развитие

Многие технологии тайм-менеджмента включают в себя блоки, посвященные целеполаганию. Это очень правильно и целесообразно. Но здесь кроется опасная ловушка.

Она заключается в том, что, дойдя до определенной стадии развития, человек попадает в кризис, связанный с необходимостью переосмысления себя и своей жизни. Он должен совершить своего рода квантовый скачок. Вместо этого ему, в рамках тайм-менеджмента, подсовывают довольно примитивные технологии целеполагания.

В подавляющем большинстве случаев эти технологии сами по себе хороши. Однако, они позволяют выбирать цели, исходя из уже хорошо знакомых вам смыслов и ценностей. И совершенно не работают тогда, когда вы испытываете экзистенциальный кризис. Старые смыслы вас уже не поддерживают, а новых вы пока не нашли или не осознали.

Если вы попадетесь в эту ловушку, то вместо того, чтобы совершить внутреннюю работу над собой и, своего рода, квантовый скачок, вы будете двигаться к целям, которые для вас уже не актуальны. Вы потеряете время и усугубите собственный кризис.

Елена — талантливый человек, долгое время проработавший топ-менеджером крупной компании и наконец-то открывшая свой бизнес.

При этом Елена всегда осознавала, что область ее профессионального развития ни в период работы наемным сотрудников, ни в момент открытия своего бизнеса по-настоящему ей не интересна. Она была успешной и высокопрофессиональной. Но все эти годы ее мучило ощущение, что она не на своем месте.

Спустя полтора года после открытия своего бизнеса, это ощущение стало очень сильным. И тут Елена… пошла на тренинг по целеполаганию и тайм-менеджменту.

С ее точки зрения она просто неправильно ставила себе цели и планировала их достижение.

Будучи человеком эмоциональным и увлекающимся, Елена вышла с тренинга окрыленной и со списком новых целей в руках.

Восемь месяцев Елена работала над достижением своих новых целей и добилась своего. Что в результате? Тяжелое разочарование и депрессия. Потеря смысла и мотивации к движению вперед.

Когда я спросил Елену, почему, с ее точки зрения так получилось, она ответила, что те цели, которые она поставила на тренинге были абсолютно искусственными и поверхностными. За время тренинга она не сумела и не успела почувствовать и понять к каким новым смыслам зовет ее жизнь. В условиях дефицита времени и групповой работы она сформировала цели-пустышки: внешне привлекательные и вызывающие одобрение окружающих, но совершенно не отвечающие ее глубинным потребностям.

Миф пятый: Тайм-менеджмент сразу начинает экономить вам время

Этот миф, возможно, вызвал наибольшие потери среди новобранцев тайм-менеджмента. Вот как выглядит типичная история жертвы этого мифа.

Василий — менеджер среднего звена. Его повышают и делают руководителем подразделения. Объем задач и ответственность резко возрастают. Василий перестает успевать и справляться. Но он не сдается, а покупает гиперпопулярную в менеджерских кругах книгу по тайм-менеджменту.

Для чего Вася это делает? Дурацкий вопрос. Для того, чтобы успевать больше. Однако, с изумлением и раздражением Вася отмечает, что при попытке применить великую мудрость, заключенную в книге, он успевает меньше, жить ему становится сложнее, а свободного времени не прибавляется. И, самое смешное, что все эти явления только усугубляются с течением времени.

Немного побарахтавшись в этой ситуации и исчерпав резервы силы воли, Вася мощно «забивает» на всякий тайм-менеджмент. А в дальнейшем, услышав это волшебное слово, реагирует агрессивно и нецензурно.

Что произошло? Трагический конфликт между мифом и реальностью.

Мифологический тайм-менеджмент — это волшебная таблетка быстро и навсегда избавляющая вас от проблем со временем. Реальный тайм-менеджмент — это мучительный процесс изменения образа жизни и выработки совершенно новых и непривычных навыков.

Как только вы начинаете внедрять мало-мальски сложную систему тайм-менеджмента в свою жизнь, ваша эффективность резко снижается вместо того, чтобы повысится! И она остается низкой до тех пор, пока не будут выработаны новые навыки и привычки. И их выработка требует дополнительного времени, мотивации и энергии.

Поскольку человек — это ленивое и верящее в сказки существо, мало кто проходит этот путь до конца. Большинство «сливаются» по дороге.