Полиция австралийского города Три Спрингса опубликовала в Twitter снимок протокола, в котором нарушитель объяснил превышение скорости слишком сильным ветром в тот момент, пишет motor.ru .





Сообщается, что водитель превысил скорость на 17 км/ч — при разрешенных 110 км/ч он ехал 127 км/ч. В графе «объяснения» нарушитель написал: «Ветер подталкивал меня». Однако это не убедило полицейских. Водителю выписали штраф в размере 200 австралийских долларов и два штрафных балла на водительское удостоверение.