|
Австралиец обвинил в превышении скорости сильный ветер
Полиция австралийского города Три Спрингса опубликовала в
Сообщается, что водитель превысил скорость на 17 км/ч — при разрешенных 110 км/ч он ехал 127 км/ч. В графе «объяснения» нарушитель написал: «Ветер подталкивал меня». Однако это не убедило полицейских. Водителю выписали штраф в размере 200 австралийских долларов и два штрафных балла на водительское удостоверение.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объяснения водителя не убедили полицейских. Они выписали нарушителю штраф в размере 200 австралийских долларов и два штрафных балла на водительское удостоверение.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии