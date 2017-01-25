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Австралиец обвинил в превышении скорости сильный ветер

26.01.2017 17:33 — Разное | Tut.by  
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Полиция австралийского города Три Спрингса опубликовала в Twitter снимок протокола, в котором нарушитель объяснил превышение скорости слишком сильным ветром в тот момент, пишет motor.ru.


Сообщается, что водитель превысил скорость на 17 км/ч — при разрешенных 110 км/ч он ехал 127 км/ч. В графе «объяснения» нарушитель написал: «Ветер подталкивал меня». Однако это не убедило полицейских. Водителю выписали штраф в размере 200 австралийских долларов и два штрафных балла на водительское удостоверение.

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Объяснения водителя не убедили полицейских. Они выписали нарушителю штраф в размере 200 австралийских долларов и два штрафных балла на водительское удостоверение.

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