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Газовщиков признали виновными и дали по 4 года «химии»
Обвиняемых по делу об отравлении газом шестерых человек в Борисове признали виновными.
Слесари-газовщики приговорены к 4 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.
В областном суде отметили, что с «Борисовгаза» взыскано 120 тысяч рублей в счет родственников погибших семей, передает
Ранее сообщалось, что 27 января 2016 года в квартире многоэтажного жилого дома были обнаружены тела пожилых мужчины и женщины. В квартире присутствовал стойкий запах газа. Во время поквартирного обхода этажом ниже были обнаружены тела еще четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних 10 и 17 лет.
Расследование уголовного дела
Напомним также, что после трагедии в Борисове в стране произошло еще несколько резонансных ЧП, связанных в отравлениями СО: так, в феврале ЧП случилось в Слуцке, где от угарного газа погибли две сотрудницы кафе. Еще через месяц в Березе погибла мать и сын - также от отравления газом. Кроме смертельных случаев было зафиксировано множество случаев сильного отравления людей угарным газом.
Фото: БелаПАН
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Обвиняемых по делу об отравлении газом шестерых человек в Борисове признали виновными. Слесари-газовщики приговорены к 4 годам лишения свободы с отбыванием срока...
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