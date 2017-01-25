Обвиняемых по делу об отравлении газом шестерых человек в Борисове признали виновными.

Слесари-газовщики приговорены к 4 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.

В областном суде отметили, что с «Борисовгаза» взыскано 120 тысяч рублей в счет родственников погибших семей, передает БЕЛТА .

Ранее сообщалось, что 27 января 2016 года в квартире многоэтажного жилого дома были обнаружены тела пожилых мужчины и женщины. В квартире присутствовал стойкий запах газа. Во время поквартирного обхода этажом ниже были обнаружены тела еще четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних 10 и 17 лет.

Расследование уголовного дела завершилось 23 декабря минувшего года.

Напомним также, что после трагедии в Борисове в стране произошло еще несколько резонансных ЧП, связанных в отравлениями СО: так, в феврале ЧП случилось в Слуцке, где от угарного газа погибли две сотрудницы кафе. Еще через месяц в Березе погибла мать и сын - также от отравления газом. Кроме смертельных случаев было зафиксировано множество случаев сильного отравления людей угарным газом.

Фото: БелаПАН