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Бурная радость от того, что вратарь парировал пенальти, привела к автоголу

26.01.2017 17:34 — Разное | Tut.by  
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Нелепый автогол случился в матче чемпионата Турции. Вратарь второй команды «Газиантепспора» парировал пенальти, от радости защитник команды Юнус Эмре Йылмаз напрыгнул на вратаря и тот случайно выпустил мяч в свои ворота.

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