Нелепый автогол случился в матче чемпионата Турции. Вратарь второй команды «Газиантепспора» парировал пенальти, от радости защитник команды Юнус Эмре Йылмаз напрыгнул на вратаря и тот случайно выпустил мяч в свои ворота.

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