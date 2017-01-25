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Бурная радость от того, что вратарь парировал пенальти, привела к автоголу
Нелепый автогол случился в матче чемпионата Турции. Вратарь второй команды «Газиантепспора» парировал пенальти, от радости защитник команды Юнус Эмре Йылмаз напрыгнул на вратаря и тот случайно выпустил мяч в свои ворота.
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Нелепый автогол случился в чемпионате Турции.
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