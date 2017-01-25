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К мнению Ричарда Брэнсона, предпринимателя и обладателя пятимиллиардного состояния, стоит прислушаться.

Правила жизни Ричарда Брэнсона публикует «Эсквайр» :

Будьте осторожны: большинство вещей, которые приносят прибыль, сделают вашу жизнь безобразно скучной.

Моя мать всегда хотела, чтобы с самого детства я мог постоять за себя сам. Но, думаю, сегодня за некоторые воспитательные методы ее бы просто арестовали. Например, однажды, когда мне было четыре или пять, она высадила меня из машины на полпути к дому и велела добираться дальше самостоятельно.

Никто и никогда не называет меня сэр Ричард. Ну, может, пару раз так называли в Америке, причем каждый раз лица у этих людей делались такими, будто они участвуют в шекспировской пьесе.

До сих пор мой самый любимый персонаж — это Питер Пэн. Взрослеть не в моих планах.

Для того чтобы заняться бизнесом, совершенно необязательно тратить много лет на учебу. Пять или шесть лет, потраченные на попытки организовать бизнес, гораздо полезней, чем то же время, потраченное на изучение этого. Ведь дети же не учатся ходить по учебнику. Дети учатся ходить, пытаясь ходить.

Без чистого везения в бизнесе, к сожалению, не обойтись.

Когда я начинал, я был молодым и неопытным. Было много сложностей. Например, мне долго не позволяли зарегистрировать компанию под именем Virgin (англ. девственница, девственный — Esquire), потому что сочли это слово нарушающим рамки приличия. Тогда я сел за стол и почерком 15-летнего подростка написал им письмо, которое начиналось так: «Вне всякого сомнения, слово „девственный“ не может нарушать рамки приличия, поскольку оно прямо противоположно любым нарушениям». Тут они, конечно, смягчились.

Моя модель бизнеса проста: окружить себя великими людьми и дать им достаточно свободы для создания великих вещей.

Virgin Airlines появилась на свет, когда я пытался улететь из Пуэрто-Рико на Виргинские острова, а рейс отменили из-за недостаточного количества пассажиров. Мне тогда было двадцать с небольшим. Какое-то время я бродил по аэропорту, а потом нанял частный самолет, одолжил где-то картонку и написал на ней: «Virgin Airlines, 39 долларов до Виргинских островов». Так из моего собственного разочарования родился бизнес. По этой же причине я строю сегодня космический корабль — ведь НАСА не заинтересовано в отправке в космос меня или вас.

Не понимаю, почему бизнесмены никак не могут научиться говорить просто. Но мне повезло. Моя дислексия сформировала мой стиль общения: если что-то невозможно объяснить в двух словах, это для меня мусор.

Я очень азартен. Когда люди говорят мне, что что-то невозможно, я всегда стараюсь доказать обратное.

Лучшее вложение, которое я когда-либо сделал, не потребовало огромной кучи денег. За 125 тысяч долларов я купил остров Некер — настоящую жемчужину Британских Виргинских островов.

В моей жизни нет никаких «если бы я тогда».

Я привык к неприятностям. Баржа, на которой я жил, утонула, мой лондонский офис сгорел дотла, а в дом на Некере ударила молния, и он вспыхнул, как факел. Помню, как мы смотрели на пожар, а я сказал: «Вещи — не главное». К счастью, я никогда не был коллекционером живописи, вин или автомобилей, поэтому вещи для меня действительно ничего не значат. А через пару месяцев мы сыграли на пепелище свадьбу Холли, моей дочери. Это было самое романтичное место для свадьбы, какое я видел в своей жизни, и все вокруг говорили, что если бы дом не сгорел, я должен был его по такому случаю сжечь.

Однажды я познакомился с женщиной, которая была полностью парализована от шеи до ступней. Несмотря ни на что это был самый счастливый человек, которого я когда-либо встречал. Она сказала: «Жизнь прекрасна — ведь я жива».

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Все люди одинаковы, потому что совершают ошибки.