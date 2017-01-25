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Будущее пенсионной системы: накопительная или государственная?

26.01.2017 18:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Если будет экономика работать стабильно, то будет и пенсионная система развиваться. Вопросы эти регулируются на всех уровнях. Мы должны сохранить стабильность в заработной плате, и в пенсиях, и в других выплатах", — заявил в четверг зампредседателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Олег Левшунов.

Будущее пенсионной системы: накопительная или государственная?
© Sputnik / Виктор Толочко
Депутат: пенсионные расходы в Беларуси - около 9% ВВП

Как отметил парламентарий, в Беларуси насчитывается около 2,619 пенсионеров, а работоспособного населения — около 3-3,5 миллиона человек. Пенсионные расходы в республике занимают около 9% ВВП.

Депутат парламента Молдовы Владимир Односталко рассказал об опыте республики в развитии пенсионной системы и заверил, что в Беларуси в этом вопросе все значительно лучше и стабильнее, чем в Молдове. По его словам, пенсии в стране составляют по 70-75 долларов США, в то время как в Беларуси заметно выше.

Обратились эксперты и к вопросу о накопительных пенсиях: в отличие от Молдовы, определенный опыт в этом есть и у Беларуси.

"Мы пытаемся донести, чтобы с более раннего возраста начинали думать о накопительных программах — до 30 лет было бы идеально. Важно понимать, что так как деньги в госкомпании, то остаются в государстве и в целом благоприятно влияют на экономику страны", — рассказал финансовый аналитик Алексей Новицкий.

По словам Новицкого, сейчас всего около 2% трудоспособного населения пользуется накопительными счетами, однако их количество растет.

 
 
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Эксперты из Беларуси и Молдовы обменялись опытом функционирования пенсионной системы в постсоветских республиках и высказались о перспективах развития в этой...

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