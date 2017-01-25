Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, рассказал о начавшихся 26 января испытаниях истребителя Миг-35, сообщает ТАСС.



Фото: topwar

Возможности нового истребителя были продемонстрированы по видеосвязи Владимиру Путину, который отметил, что «это действительно интересная, уникальная машина», обладающая улучшенными характеристиками.

При этом Путин подчеркнул, что очень рассчитывает на то, что российская армия «будет значительно усилена этой машиной». Во время конференции президент России отметил «хороший экспортный потенциал» нового истребителя, так как прошлая модель — МиГ-29 эксплуатируется «более чем в 30 странах».

Серийное производство МиГ-35, по словам Слюсаря, начнется с 2019 года. Владимир Путин также заметил, что промышленность должна быть готова к тому, чтобы предложить максимально современные услуги по ремонту новой авиатехники.

МиГ-35 относится к поколению 4++ и обладает некоторыми признаками истребителей пятого поколения, такими, как малозаметность, многофункциональность. Соблюдены определенные требования к кабине пилота и эргономическому устройству.



Инфографика: rg.ru

Истребитель получил радар «Жук-А» с активной фазированной антенной решеткой и продвинутую авионику, благодаря чему может одновременно захватить десять целей и поразить от четырех до шести наиболее опасных из них. Дальность обнаружения самолетов противника достигает 160 км и в перспективе будет увеличена до 280 км. Максимальная скорость МиГ-35 достигает 2,32 Маха, а потолок — 19 км.

Истребитель оснащен специальными датчиками, предупреждающими летчика о ракетных атаках, а в систему вооружения входят противоракеты, способные перехватывать и уничтожать ракеты класса «воздух-воздух», выпущенные противником.