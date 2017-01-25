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Путин посмотрел, как летает новейший многоцелевой истребитель МиГ-35
26.01.2017 19:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Показ состоялся накануне международной презентации детища КБ Микояна и Гуревича. Путин наблюдал за полетом в режиме видеомоста, а сами испытания проходили в подмосковных Луховцах.
Путин поздравил всех, кто был причастен к созданию истребителя и отметил, что новинка превосходит предшественников по летным характеристикам, а также оснащена самым современным вооружением.
Он добавил, что теперь необходимо создать условия для обслуживания новой техники потенциальным партнерам, так как российские истребители эксплуатируются в более чем 30 странах мира.
МиГ-35 — многоцелевой истребитель поколения 4++, являющейся эволюцией истребителей МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) специально для него разработал бортовую РЛС "Жук-АМЭ", которая позволяет истребителю сопровождать 30 целей и поражать одновременно до шести из них.
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Президент России Владимир Путин посмотрел на первые летные испытания новейшего многоцелевого истребителя фронтовой авиации МиГ-35. Смотрите на видео, как прошел...
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