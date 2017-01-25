Показ состоялся накануне международной презентации детища КБ Микояна и Гуревича. Путин наблюдал за полетом в режиме видеомоста, а сами испытания проходили в подмосковных Луховцах.

Путин поздравил всех, кто был причастен к созданию истребителя и отметил, что новинка превосходит предшественников по летным характеристикам, а также оснащена самым современным вооружением.

Он добавил, что теперь необходимо создать условия для обслуживания новой техники потенциальным партнерам, так как российские истребители эксплуатируются в более чем 30 странах мира.

МиГ-35 — многоцелевой истребитель поколения 4++, являющейся эволюцией истребителей МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) специально для него разработал бортовую РЛС "Жук-АМЭ", которая позволяет истребителю сопровождать 30 целей и поражать одновременно до шести из них.