17-кратный победитель турниров Большого шлема швейцарец Роджер Федерер, в полуфинале Australian Open обыгравший соотечественника Стэна Вавринку со счетом 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3, прокомментировал взятый перед пятым сетом медицинский перерыв, который продолжался больше семи минут.



Роджер Федерер. Фото: Reuters

— У меня уже неделю небольшая проблема с ногой, и я решил: «Знаете что, я никогда не беру перерывы, а Стэн уже взял»… У здешнего физиотерапевта волшебные руки — поверьте мне, — сказал Федерер.

Кроме того, швейцарец прокомментировал предстоящий финал.

— Я сделаю все, что смогу, оставлю всего себя на корте. Если после этого я полгода не смогу ходить — ничего страшного, — приводит слова Федерера твиттер Australian Open.

Роджер Федерер также заверил, что проблемы с ногой не помешают ему в воскресном финале.

— На задней линии Стэн Вавринка меня переигрывал. Я думал, что в пятом сете будет тяжело. Он подарил мне брейк в пятой партии. После этого я не сбавлял оборотов. Я доволен своим настроем в пятом сете. Очень доволен. Помешает ли больная нога в воскресенье? Нет. По моему нынешнему состоянию — нет.

По мнению Федерера, пропущенные им во время лечения шесть месяцев даже сработали в его пользу.

— Да, теперь так кажется. Это был правильный шаг. Я осознал, что, когда ты плохо себя чувствуешь, когда у тебя слишком много проблем, ты не можешь обыгрывать теннисистов топ-10. Наступает момент, когда ты доходишь до предела и не можешь его преодолеть. Ты можешь с ними бороться. Можешь даже обыграть одного. Но ты не можешь выиграть два матча подряд. Мне кажется, что в этот момент и я, и Рафа сказали: «Хватит, достаточно. Нужно полностью восстановиться, чтобы снова получать удовольствие от тенниса, от тренировок». Чтобы не было так — тренировка, процедуры, тренировка, процедуры, матч, процедуры. Это просто заплатки.

С этой точки зрения, эти шесть месяцев безусловно были полезны. Я не хотел перестраивать свою жизнь или менять свою игру. Я просто хотел снова быть здоровым. И я рад, что эта неделя получилась хорошей.

Роджер Федерер также пояснил, почему во время медицинского перерыва ему пришлось покинуть корт.

— Обычно перерывы проходят на корте, но если проблема с пахом или чем-то подобным, то нужно уходить с корта. И ты впервые можешь с кем-то поговорить — пускай и с физиотерапевтом. Мы его хорошо знаем. Возможно, перерыв и Стэну помог расслабиться. Со мной то же самое. Ты начинаешь разговаривать о ситуации с ногой, что ты надеешься, что станет лучше. Это может положительно на тебя повлиять.

Я взял перерыв только потому, что подумал, что он уже брал перерыв, так что и мне можно. Я не считаю, что мы должны иметь возможность брать много перерывов. Но я взял после четвертого сета. Люди знают, что я не использую эту систему чрезмерно. Надеюсь, что в будущем все так и останется, — цитирует Федерера официальный сайт Australian Open.

Роджер Федерер стал самым возрастным финалистом турниров Большого шлема за последние 43 года, со времен Кена Роузуолла. Сейчас Федереру 35 лет, а Роузуолл вышел в финал US Open-1974, когда ему было 39 лет. В 2005 году в финал US Open вышел 35-летний Андре Агасси, но Федерер сейчас на месяц старше, чем американец был в тот момент.

В финале соперником Федерера будет победитель матча Рафаэль Надаль (Испания, № 9 рейтинга ATP) — Григор Димитров (Болгария, № 15).

Федерер в 6-й раз вышел в финал Australian Open и в 28-й раз — в финал турниров Большого шлема. Он является рекордсменом по этому показателю. У ближайшего преследователя Новака Джоковича 21 финал.