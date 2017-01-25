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В Беларуси ввели ведомственную отчетность о прибыли для госпредприятий

26.01.2017 19:42 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси ввели ведомственную отчетность о прибыли для госпредприятий

Министерство финансов введет ведомственную отчетность о формировании и использовании прибыли республиканскими и коммунальными унитарными предприятиями, государственными объединениями, а также хозяйственными обществами.

Соответствующее поручение закреплено распоряжением премьер-министра от 25 января 2017 г. № 30р.

Речь идет о введении ведомственной отчетности о  формировании и использовании прибыли республиканскими и коммунальными унитарными предприятиями, государственными объединениями, являющимися коммерческими организациями, имущество которых находится у них на праве хозяйственного ведения, а также хозяйственными обществами, в отношении которых Республика Беларусь и (или) административно-территориальная единица, обладая акциями (долями в уставных фондах), или иным не противоречащим законодательству образом может определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами, рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг которых за отчетный год составила 20 процентов и более, сообщила пресс-служба Совмина.

Документ принят в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 марта 2011 года №95 ”О некоторых вопросах сбора информации, не содержащейся в государственной статистической отчетности“.

 
 
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Министерство финансов введет ведомственную отчетность о формировании и использовании прибыли республиканскими и коммунальными унитарными предприятиями,...

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