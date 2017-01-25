Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) огласила срок дисквалификации серебряного призера чемпионата Европы 2014 года белоруса Станислава Чадовича. Он отлучен от большого спорта на 4 года.



Станислав Чадович. Фото: БЕЛТА

24-летний Станислав Чадович был обвинен в манипуляции с допинг-пробой еще летом 2016 года. Речь тогда шла о «химической и физиологической манипуляциях» с мочой. На время расследования спортсмен был отстранен от соревнований.

По информации AP , расследование выявило попытку подмены пробы во время внесоревновательной проверки перед отлетом на Игры в Рио-2016.

Срок дисквалификации штангиста начинается с 29 июля 2016 года, истекает — 29 июля 2020 года, когда спортсмену будет почти 28 лет.

Чадович был включен в олимпийскую сборную Беларуси, но в Рио-де-Жанейро так и не вылетел — его заменил Алексей Мжачик.

Станиславу Чадовичу 24 года, он воспитанник Могилевского училища олимпийского резерва, выступает в весовой категории до 62 кг. В 2014 году стал серебряным призером чемпионата Европы. В 2015 году стал восьмым на чемпионате мира.