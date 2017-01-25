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Стал известен срок дисквалификации белорусского штангиста, пытавшегося подменить допинг-пробу
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF)
24-летний Станислав Чадович был
По информации
Срок дисквалификации штангиста начинается с 29 июля 2016 года, истекает — 29 июля 2020 года, когда спортсмену будет почти 28 лет.
Чадович
Станиславу Чадовичу 24 года, он воспитанник Могилевского училища олимпийского резерва, выступает в весовой категории до 62 кг. В 2014 году стал серебряным призером чемпионата Европы. В 2015 году стал восьмым на чемпионате мира.
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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) огласила срок дисквалификации серебряного призера чемпионата Европы 2014 года белоруса Станислава Чадовича.
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