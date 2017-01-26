После череды довольно сомнительных «утечек» мы наконец-то получили информацию о Samsung Galaxy S8 — от @evleaks с очень высокой степенью достоверности. Ресурc Venture Beat опубликовал «живое» фото одного из самых ожидаемых смартфонов 2017 года и рассказал о характеристиках и дате анонса устройства.

«Живое» фото

Впервые флагман Samsung можно рассмотреть в подробностях. Гаджет получит корпус, закругленный с двух сторон (как у Galaxy Note 7). 3,5 мм аудиоразъем всё-таки останется, на нижнем торце также расположен USB Type-C порт.



6,2-дюймовая версия Samsung Galaxy S8

Нет рамок, вытянутый дисплей и сканер отпечатков сзади

Venture Beat (как и 5 дней назад другой источник - The Guardian ) утверждает, что Samsung Galaxy S8 будет выпущен в двух версиях — с диагоналями 5,8 и 6,2 дюйма. Это значительный прирост по сравнению с Galaxy S7 и S7 edge (5,1 и 5,5 дюйма соответственно).

Однако размеры будут примерно одинаковыми за счет практически полного отсутствия верхней и нижней рамок вокруг непривычно вытянутого дисплея с соотношением сторон 18,5:9 (для сравнения — у большинства смартфонов оно равно 16:9).

Экран будет занимать почти рекордные 83% лицевой площади. Для сравнения — у прошлогоднего Galaxy S7 edge этот показатель равен 76,1%, а у безрамочного Xiaomi Mi Mix — 83,6%.

Важная деталь: Кнопки Home на лицевой панели теперь нет, а сканер отпечатков пальцев «переехал» на заднюю крышку и находится сбоку от камеры. Впрочем, неудобное расположение этого модуля будет компенсировать сканер радужки глаза над экраном.

Как и предшественники, новые флагманы Samsung будут полностью защищены от проникновения воды и пыли.

Продвинутые характеристики и маленькие аккумуляторы

Итак, вот какие будут спецификации двух Galaxy S8:

Дисплей: 5,8 или 6,2 дюйма Super AMOLED, QHD-разрешение (2560×1440 пикселей).

Камеры: 12-мегапиксельная основная (f/1.7) и 8-мегапиксельная фронтальная (тоже f/1.7).

Процессор: Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos (в зависимости от страны, в нашем регионе, скорее всего Exynos). Оба чипа очень энергоэффективны — они выполнены по новому 10-нм процессу.

По сравнению с Galaxy S7, мощность процессора вырастет на 11%, графического ускорителя — на 23%. При этом энергопотребление снизится нав 20%.

Батарея: 3000 мАч (5,8 дюйма), 3500 мАч (6,2 дюйма). Вот это интересный момент — дело в том, что у прошлогоднего 5,1-дюймового Galaxy S7 емкость была равна 3000 мАч, у 5,5-дюймового S7 edge — 3600 мАч. Но у новых смартфонов значительно увеличены дисплеи.

Очевидно, что Samsung позволила себе такой ход из-за гораздо более энергоэффективных чипсетов.

Память: 4 ГБ оперативки, 64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения еще на 256 ГБ.

Смартфон превратится в компьютер

Как уже сообщалось ранее , в Samsung Galaxy S8 появится функция, аналогичная Windows Continuum.





К смартфону можно будет докупить док-станцию с HDMI-выходом. Вставляете в нее Galaxy S8, подключаете монитор, клавиатуру и мышь — и работаете на большом экране. При этом интерфейс переводится в десктопный режим.

Кроме того, у Samsung Galaxy S8 будет выделенная кнопка для умного голосового помощника Bixby, который будет распознавать «более комплексные команды, нежели конкуренты».

Дата анонса, старта продаж и цена

Venture Beat подтвердил ранее ходившую в Сети информацию о дате анонса. Samsung Galaxy S8 представят на специальном мероприятии 29 марта в Нью-Йорке. В продажу устройства поступят 21 апреля.

Ожидается, что обе модели Samsung Galaxy S8 будут дороже прошлогодних моделей на 100 евро. 5,8-дюймовая, по данным Venture Beat, обойдется в 799 евро, 6,2-дюймовая — в 899 евро.