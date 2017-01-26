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Samsung Galaxy S8 полностью рассекречен: "живое" фото, характеристики, дата анонса и цена
После череды довольно сомнительных «утечек» мы наконец-то
«Живое» фото
Впервые флагман Samsung можно рассмотреть в подробностях. Гаджет получит корпус, закругленный с двух сторон (как у Galaxy Note 7). 3,5 мм аудиоразъем всё-таки останется, на нижнем торце также расположен USB Type-C порт.
Нет рамок, вытянутый дисплей и сканер отпечатков сзади
Venture Beat (как и 5 дней назад другой источник -
Однако размеры будут примерно одинаковыми за счет практически полного отсутствия верхней и нижней рамок вокруг непривычно вытянутого дисплея с соотношением сторон 18,5:9 (для сравнения — у большинства смартфонов оно равно 16:9).
Экран будет занимать почти рекордные 83% лицевой площади. Для сравнения — у прошлогоднего
Важная деталь: Кнопки Home на лицевой панели теперь нет, а сканер отпечатков пальцев «переехал» на заднюю крышку и находится сбоку от камеры. Впрочем, неудобное расположение этого модуля будет компенсировать сканер радужки глаза над экраном.
Как и предшественники, новые флагманы Samsung будут полностью защищены от проникновения воды и пыли.
Продвинутые характеристики и маленькие аккумуляторы
Итак, вот какие будут спецификации двух Galaxy S8:
Дисплей: 5,8 или 6,2 дюйма Super AMOLED, QHD-разрешение (2560×1440 пикселей).
Камеры: 12-мегапиксельная основная (f/1.7) и 8-мегапиксельная фронтальная (тоже f/1.7).
Процессор: Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos (в зависимости от страны, в нашем регионе, скорее всего Exynos). Оба чипа очень энергоэффективны — они выполнены по новому 10-нм процессу.
По сравнению с Galaxy S7, мощность процессора вырастет на 11%, графического ускорителя — на 23%. При этом энергопотребление снизится нав 20%.
Батарея: 3000 мАч (5,8 дюйма), 3500 мАч (6,2 дюйма). Вот это интересный момент — дело в том, что у прошлогоднего 5,1-дюймового Galaxy S7 емкость была равна 3000 мАч, у 5,5-дюймового S7 edge — 3600 мАч. Но у новых смартфонов значительно увеличены дисплеи.
Очевидно, что Samsung позволила себе такой ход из-за гораздо более энергоэффективных чипсетов.
Память: 4 ГБ оперативки, 64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения еще на 256 ГБ.
Смартфон превратится в компьютер
Как уже
К смартфону можно будет докупить док-станцию с HDMI-выходом. Вставляете в нее Galaxy S8, подключаете монитор, клавиатуру и мышь — и работаете на большом экране. При этом интерфейс переводится в десктопный режим.
Кроме того, у Samsung Galaxy S8 будет выделенная кнопка для умного голосового помощника Bixby, который будет распознавать «более комплексные команды, нежели конкуренты».
Дата анонса, старта продаж и цена
Venture Beat подтвердил ранее ходившую в Сети информацию о дате анонса. Samsung Galaxy S8 представят на специальном мероприятии 29 марта в Нью-Йорке. В продажу устройства поступят 21 апреля.
Ожидается, что обе модели Samsung Galaxy S8 будут дороже прошлогодних моделей на 100 евро. 5,8-дюймовая, по данным Venture Beat, обойдется в 799 евро, 6,2-дюймовая — в 899 евро.
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