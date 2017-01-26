Лидеры турнирной таблицы хоккеисты минской «Юности», уступив в овертайме в выездном матче в Гомеле, 26 января потерпели второе подряд поражение в экстралиге чемпионата Беларуси и подпустили к себе ближайшего преследователя на 5 очков.



Фото: junost.org

«Гомель» — «Юность-Минск» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

26 января. Гомель. Ледовый дворец.

«Гомель»: И. Брикун; Сачивко — Мнацян, Хузеев — А. Усенко — Сусло; Прус -Клементьев, П. Волчек (А) — Мядель (К) — Ревенко; Шведов -Заламай, Зимин — А. Колосов — Тополь; Горанин — Еронов, Мусиенко — Фадеев — Соломонов.

«Юность-Минск»: Мильчаков; Претнар — Ногачев, Михнов — Корсо (К) — К. Захаров; О. Горошко — Э. Шевченко, Ниинимяки — Развадовский (А) — Когалев; В. Макрицкий — Шелег, Парфеевец — Туркин — Ефименко (А), Абакунчик — А. Каракулько — Елисеенко; Ерохо, Белевич.

Шайбы: 1:0 — Заламай (Тополь, 10.04, в большинстве), 1:1 — Ефименко (Туркин, Парфеевец, 14.56), 2:1 — Мядель (Хузеев, 31.33), 2:2 — Михнов (Ногачев, Претнар, 43.13), 3:2 — Хузеев (63.09).

Броски: 30−34 (17−16, 10−3, 2−12, 1−3).

Штраф: 12 (П.Волчек, Зимин, А. Усенко, Сусло, Тополь, Еронов) — 24 (Абакунчик, Ногачев, Развадовский, Ефименко, Претнар, Мильчаков — 10, О. Горошко — 4).

Лучшие игроки матча: И. Брикун, Хузеев — Михнов.

Видео: Хоккейный клуб Гомель

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Минчанам дважды удавалось отыгрываться по ходу поединка, но в овертайме у них такой возможности уже не было.

«Гомель» впервые в нынешнем сезоне сумел обыграть «Юность», в четырех предыдущих матчах сильнее были минчане.

«Юность» после двух поражений кряду подпустила ближайшего конкурента гродненский «Неман» на дистанцию в 5 очков.

«Динамо-Молодечно» — «Шахтер-Солигорск» 3:4 Б (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1)

26 января. Молодечно. Ледовый дворец. 700 зрителей.

«Динамо-Молодечно»: Карнаухов (Полещенков); Станкевич — Воробей, Феоктистов (А) — Землянкин — Воронов; Гончаров — Зозон, Абмрожейчик — Дудко (К) — Лопачук; Устиненко — Божко, Васильчук — Спешилов — Касков; Гринь — Линник — Клявзо; Клявзо, Журня.

«Шахтер»: Линдскуг (Малютин); Кярмениеми — Видгрен, Никулин — Демков — Чуприс; И. Сушко — Рак, Левко — Карабанов — Малиновский; Достанко — В. Сушко, Андрущенко — Камбович — Левша; Дурнов — Станевич, Кунцевич — Черников — Астанков.

Шайбы: 0:1 — Андрущенко (И.Сушко, 16.28), 1:1 — Линник (Касков, Божко, 22.15), 2:1 — Феоктистов (Землянкин, Станкевич, 32.15, в большинстве), 3:1 — Васильчук (Устиненко, Спешилов, 46.49, в большинстве), 3:2 — Андрущенко (Камбович, 46.54), 3:3 — Демков (Андрущенко, Левша, 54.05, в большинстве), 3:4 — Камбович (решающий послематчевый буллит).

Послематчевые буллиты: Землянкин — 0:0, Андрущенко — 0:0, Линник — 0:0, Камбович — 0:1, Станкевич — 0:1.

Хоккеисты «Шахтера» одержали четвертую победу в 13 матчах под руководством нового главного тренера Владимира Цыплакова.

Горняки, дважды уступая в счете по ходу матча в Молодечно, сумели перевести игру в овертайм, а затем вырвали победу в буллитной перестрелке, где хозяева не реализовали ни одной из трех попыток.

«Металлург-Жлобин» — «Неман-Гродно» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

26 января. Жлобин. Ледовый дворец «Металлург». 614 зрителей.

«Металлург»: Агеев; Шаповалов — Бусилко, Дашков — Филин — Кашкар; Кравченко — Гавриленок, Кувеко — Самохин — Аникин; Киречко — Шуба, Билищук — Пухловский — Н. Михайлов; Пастухов, Осипов.

«Неман»: Саманьков; Дорофеев — Марченко, Кислый — Пасют — Лакконен; Бадун — Коршунов (к), С. Малявко — Боярчук — А. Малявко; Степанов — Метлюк, Горбаченко — Богдановский — Жидких; Марковский — Дадонов, Стефанович — Ремезов — Брикун.

Шайбы: 0:1 — Метлюк (Стефанович, 14.48), 0:2 — Бадун (С. Малявко, Боярчук, 24.38, в большинстве), 0:3 — С. Малявко (Бадун, 34.08), 0:4 — Лакконен (Пасют, Кислый, 50.15).

Штраф: 16 (Дашков — 4, Шуба, Пухловский, Гавриленок, Киречко, командный штраф — 4) — 14 (Метлюк — 4, Бадун, Лакконен, Кислый, Дорофеев, Марченко)

Броски: 14−37 (4−6, 7−15, 3−16).

Лучшие игроки матча: Агеев — Саманьков, Стефанович.

Надежда у отбивавшейся большую часть матча жлобинской команды затеплилась во втором периоде, но заброшенную «Металлургом» шайбу судьи не засчитали. Ну, а методичное давление «Немана» в итоге отразилось на табло внушительным перевесом гостей.

В слабейшей шестерке 26 января состоялись три матча:

«Могилев» — «Химик» (Новополоцк) — 1:0

«Брест» — «Лида» — 3:4 Б

Беларусь U20 — «Витебск» — 4:2.



Фото: hockey.by

До финиша 2-й стадии регулярного чемпионата командам осталось провести по 7−8 матчей, но обладатели всех путевок в плей-офф уже известны. Пропуска в четвертьфинал обеспечили себе команды верхней шестерки, а также две лучшие дружины из нижней — Беларусь U20 и «Лида». Осталось лишь узнать позиции участников по итогам регулярки, исходя из которых будут фомироваться пары первого раунда плей-офф.