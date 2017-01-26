



Белорусские пищевики не хотят использовать простейший правовые механизмы для защиты собственных интересов, считает генеральный директор Евразийского агентства международного сотрудничества Александр Ольшевский.

На взгляд эксперта, спорные вопросы по поставкам белорусского продовольствия в Россию не предмет рассмотрения глав государств и Советов министров.

«Есть отдельные частные претензии контролирующего органа России, в данном случае Россельхознадзора, к отдельных партиям товаров отдельных субъектов хозяйствования. И поэтому решать данные вопросы должен конкретный субъект хозяйствования, поскольку это вопрос частный, – отметил Александр Ольшевский. – И не нужно делать политизацию, шоу вокруг того, что происходит».

По его словам, в декабре-январе обсуждалось много вопросов по поводу разрешения ситуации, «которая близка к тупиковой вследствие нагнетания напряженности вокруг запрета поставок продовольствия».

«На самом деле Михаил Мясникович не зря задал вопрос: где судебные иски пострадавших предприятий? Где попытки пересмотреть, опротестовать? – отметил директор Евразийского агентства международного сотрудничества. – Решение контролирующего органа Россельхознадзора – это решение регионального управления, которое остановило данную конкретную партию товара. Оно может быть обжаловано даже в вышестоящей структуре этого же органа».

При этом Ольшевский отметил, что случаев подобного обжалования нет. А белорусское предприятие в данной ситуации вместо того, чтобы использовать простейший правовой механизм, выходит «в публичное поле, машет флагом, изображая некие неразрешимые проблемы».

«Никто не претендует на абсолютную объективность и компетентность того конкретного проверяющего, который выписал некий протокол, – констатировал Александр Ольшевский. – Но если даже предприятие сомневается в компетентности такого органа как Россельхознадзор, есть и другие возможности».

Так, предприятие всегда может обратиться в Федеральную антимонопольную службу России либо в МАРТ, которые как раз и отвечают за обеспечение равного режима ведения хозяйственной деятельности.

«Пока само предприятие самостоятельно не предпримет никаких мер по урегулированию данного вопроса, выносить его на межгосударственный уровень преждевременно», – резюмировал Ольшевский.

В целом, на взгляд члена комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам, заместителя председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Ольги Политико, одной из основных причин подобных спорных вопросов, связных с ограничением поставок белорусских продуктов питания, является недоурегулированность нормативно-правовых актов.