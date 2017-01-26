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"Одноэтажный Минск". Частный сектор на Верещагина - Гусовского. 40 лет под угрозой сноса

27.01.2017 07:30 — Разное | Tut.by  
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Существование частного сектора в Минске — тема больная для градостроителей. Что советские, что постсоветские долгое время были убеждены: частный дом — роскошь и пережиток прошлого. Немалая часть столичных домов под угрозой скорого сноса находится десятки лет. Десятки лет людям запрещают реконструировать и достраивать свои дома. Благодаря такой политике большая часть усадебной застройки выглядит ветхой и убогой. И это становится еще одним аргументом для городских властей: мол, да, в Европе есть частный сектор, но там-то особняки, а у вас — лачуги. Им не место в столице.


По новому генплану Минска все усадьбы, которые находятся в пределах первого кольца, должны быть снесены. Под снос должны пойти и многие дома в бывших деревнях Сухарево, Дружба, Петровщина, Кунцевщина, Дражня, Корзюки. Выборочно — возле важных городских магистралей: ул. Орловской, Богдановича, Волгоградской, Брестской, Столетова. По каждому частному сектору решение будут принимать отдельно, через проекты детального планирования.

REALTY.TUT.BY в своей новой рубрике «Одноэтажный Минск» решил запечатлеть частный сектор столицы, пока на его месте не выросли многоэтажки.

«Верещагина долго сопротивляться не будет»

Частный сектор в границах ул. Одоевского — Верещагина — Харьковской — Гусовского вырос возле бывшего предместья Тучинка, которое стояло тут в окружении двух прудов. Как пишут историки, Тучинка с 18 века была знаменита кирпичными заводами. Со временем возле заводов появились глиняные карьеры, которые заполнились водой и стали похожи на небольшие пруды, которые называли тучками. Отсюда и пошло название предместья. Из сделанного на местных заводах кирпича были построены многие дома дореволюционного Минска. Но жилые дома в этом частном секторе, как рассказывают местные, строились уже после войны.

В 1960-е годы на территории предместья разбили Тучинский сквер. Он и сейчас граничит с частным сектором.


Судьбу этой усадебной застройки решают давно. Около 10 лет назад усадьбы в границах этих улиц совсем уж собрались снести и даже выделили здесь землю под застройку ОАО «Земля инвестиций», а Мингорисполком принял решение об изъятии земельных участков у собственников частных домов. Инвестор разработал проект, но далее этого дело не сдвинулось. Поэтому осенью прошлого года решение Мингорисполкома было отменено.


Недавно, как рассказали архитекторы, на эту территорию был разработан новый проект. Он уже прошел согласование в комитете архитектуры и строительства Мингорисполкома, в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, после чего его выставят на общественное обсуждение. Произойдет это ориентировочно через месяц-полтора. Но проектировщики уже поделились подробностями проекта: часть домов хотят сохранить.


— Рекомендуем снести дома, расположенные возле основных магистралей — улиц Одоевского и Гусовского. А срединную зону, по нашему мнению, можно оставить, — рассказал разработчик нового проекта Вячеслав Евсеев.


Улицу Гусовского планируется расширить.

По проекту улицу Гусовского планируется расширить, вдоль нее построить дома в 9−10 этажей. Территорию со стороны улицы Одоевского, которая попадает в санитарно-защитную зону Кальварийского кладбища, предлагается отдать под паркинги.

О планах архитекторов в частном секторе ничего не знают, да и вообще говорят о сносе спокойно — за 40 лет разговоры о том, что их вот-вот снесут и пора паковать чемоданы, надоели местным жителям.


— Последний раз нам сказали, что до 2020 года ничего сносить не будут, — равнодушно говорит нам местная жительница Ирина Михайловна. — Я живу тут всю свою жизнь, 60 лет, и все это время слышу о сносе. Наш дом стоит внутри частного сектора, не с краю. Дом, конечно, старый, поэтому мы спокойно к сносу относимся. Есть у нас тут и новые дома — вот они, наверное, не хотят переезжать. Много лет назад внизу, со стороны улицы Верещагина, людям давали квартиры, как я помню. Но люди были недовольны: им было невыгодно уезжать из частного дома, поэтому от квартир они отказывались. А потом — раз, и приостановили все, инвестор ушел, дома не снесли, никого не отселили.


В частном массиве большинство домов — старые, деревянные, кое-как поддерживаемые хозяевами. Некоторые совсем в плохом состоянии: крыши прогнили, стены просели. Во дворах — врастающие в землю сараи и гаражи.


Многие из таких домов стоят внутри усадебной застройки. Они жаждут сноса. И желание архитекторов сохранить именно центральную часть их жильцов удивляет.

Есть в квартале несколько недостроенных домов из кирпича и силикатных блоков с заколоченными окнами.


— Да тут люди строили, строили себе жилье, а потом бросили, — говорят местные, отмахиваясь от вопросов.

Большинство новых домов, о которых говорят местные, — это обычные коробки из белого кирпича. В нескольких домах обустроены офисы.


— Ай, эти разговоры про снос… Все уже свыклись с этой мыслью и все равно как-то дома обустраивают, огороды садят каждый год, — говорит женщина, живущая в 9-этажке, окна которой смотрят на частный сектор. — Какие-то дома очень давно снесли на краю улицы Верещагина, построили там девятиэтажку и сделали детскую площадку. Больше ничего не трогали.


Дом, который построили на месте частных домов, — № 58 на Харьковской, которая примыкает к Верещагина. Со стороны улицы Болеслава Берута высится еще одна высотка. Но ее строили на пустыре.


— Снесут, так снесут. Тут на Верещагина долго сопротивляться не будут, — рассказывает хозяин дома, стоящего недалеко от девятиэтажки.

Впрочем, не все «не будут». Два особняка тут все-таки есть. Один — с колоннами. Выглядит как коттедж для проживания работников посольства.


— Да вроде никого там нет, не видели никого ни разу, — говорят местные.

Мы поговорили с десятком коренных жителей этого частного сектора. Все спокойно реагируют на потенциальный снос. Кто-то даже рад будет уехать отсюда. Люди просто устали от того, что не могут ни на что повлиять.


 
Теги: Минск
 
 
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Теперь под бульдозер архитекторы предлагают пустить лишь часть домов со стороны улицы Одоевского и Гусовского, а центральную часть застройки сохранить.

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