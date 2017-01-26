Существование частного сектора в Минске — тема больная для градостроителей. Что советские, что постсоветские долгое время были убеждены: частный дом — роскошь и пережиток прошлого. Немалая часть столичных домов под угрозой скорого сноса находится десятки лет. Десятки лет людям запрещают реконструировать и достраивать свои дома. Благодаря такой политике большая часть усадебной застройки выглядит ветхой и убогой. И это становится еще одним аргументом для городских властей: мол, да, в Европе есть частный сектор, но там-то особняки, а у вас — лачуги. Им не место в столице.





По новому генплану Минска все усадьбы, которые находятся в пределах первого кольца, должны быть снесены. Под снос должны пойти и многие дома в бывших деревнях Сухарево, Дружба, Петровщина, Кунцевщина, Дражня, Корзюки. Выборочно — возле важных городских магистралей: ул. Орловской, Богдановича, Волгоградской, Брестской, Столетова. По каждому частному сектору решение будут принимать отдельно, через проекты детального планирования.

REALTY.TUT.BY в своей новой рубрике «Одноэтажный Минск» решил запечатлеть частный сектор столицы, пока на его месте не выросли многоэтажки.

«Верещагина долго сопротивляться не будет»

Частный сектор в границах ул. Одоевского — Верещагина — Харьковской — Гусовского вырос возле бывшего предместья Тучинка, которое стояло тут в окружении двух прудов. Как пишут историки, Тучинка с 18 века была знаменита кирпичными заводами. Со временем возле заводов появились глиняные карьеры, которые заполнились водой и стали похожи на небольшие пруды, которые называли тучками. Отсюда и пошло название предместья. Из сделанного на местных заводах кирпича были построены многие дома дореволюционного Минска. Но жилые дома в этом частном секторе, как рассказывают местные, строились уже после войны.

В 1960-е годы на территории предместья разбили Тучинский сквер. Он и сейчас граничит с частным сектором.





Судьбу этой усадебной застройки решают давно. Около 10 лет назад усадьбы в границах этих улиц совсем уж собрались снести и даже выделили здесь землю под застройку ОАО «Земля инвестиций», а Мингорисполком принял решение об изъятии земельных участков у собственников частных домов. Инвестор разработал проект, но далее этого дело не сдвинулось. Поэтому осенью прошлого года решение Мингорисполкома было отменено.





Недавно, как рассказали архитекторы , на эту территорию был разработан новый проект. Он уже прошел согласование в комитете архитектуры и строительства Мингорисполкома, в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, после чего его выставят на общественное обсуждение. Произойдет это ориентировочно через месяц-полтора. Но проектировщики уже поделились подробностями проекта: часть домов хотят сохранить.





— Рекомендуем снести дома, расположенные возле основных магистралей — улиц Одоевского и Гусовского. А срединную зону, по нашему мнению, можно оставить, — рассказал разработчик нового проекта Вячеслав Евсеев.



Улицу Гусовского планируется расширить.

По проекту улицу Гусовского планируется расширить, вдоль нее построить дома в 9−10 этажей. Территорию со стороны улицы Одоевского, которая попадает в санитарно-защитную зону Кальварийского кладбища, предлагается отдать под паркинги.

О планах архитекторов в частном секторе ничего не знают, да и вообще говорят о сносе спокойно — за 40 лет разговоры о том, что их вот-вот снесут и пора паковать чемоданы, надоели местным жителям.





— Последний раз нам сказали, что до 2020 года ничего сносить не будут, — равнодушно говорит нам местная жительница Ирина Михайловна. — Я живу тут всю свою жизнь, 60 лет, и все это время слышу о сносе. Наш дом стоит внутри частного сектора, не с краю. Дом, конечно, старый, поэтому мы спокойно к сносу относимся. Есть у нас тут и новые дома — вот они, наверное, не хотят переезжать. Много лет назад внизу, со стороны улицы Верещагина, людям давали квартиры, как я помню. Но люди были недовольны: им было невыгодно уезжать из частного дома, поэтому от квартир они отказывались. А потом — раз, и приостановили все, инвестор ушел, дома не снесли, никого не отселили.





В частном массиве большинство домов — старые, деревянные, кое-как поддерживаемые хозяевами. Некоторые совсем в плохом состоянии: крыши прогнили, стены просели. Во дворах — врастающие в землю сараи и гаражи.





Многие из таких домов стоят внутри усадебной застройки. Они жаждут сноса. И желание архитекторов сохранить именно центральную часть их жильцов удивляет.

Есть в квартале несколько недостроенных домов из кирпича и силикатных блоков с заколоченными окнами.





— Да тут люди строили, строили себе жилье, а потом бросили, — говорят местные, отмахиваясь от вопросов.

Большинство новых домов, о которых говорят местные, — это обычные коробки из белого кирпича. В нескольких домах обустроены офисы.





— Ай, эти разговоры про снос… Все уже свыклись с этой мыслью и все равно как-то дома обустраивают, огороды садят каждый год, — говорит женщина, живущая в 9-этажке, окна которой смотрят на частный сектор. — Какие-то дома очень давно снесли на краю улицы Верещагина, построили там девятиэтажку и сделали детскую площадку. Больше ничего не трогали.





Дом, который построили на месте частных домов, — № 58 на Харьковской, которая примыкает к Верещагина. Со стороны улицы Болеслава Берута высится еще одна высотка. Но ее строили на пустыре.





— Снесут, так снесут. Тут на Верещагина долго сопротивляться не будут, — рассказывает хозяин дома, стоящего недалеко от девятиэтажки.

Впрочем, не все «не будут». Два особняка тут все-таки есть. Один — с колоннами. Выглядит как коттедж для проживания работников посольства.





— Да вроде никого там нет, не видели никого ни разу, — говорят местные.

Мы поговорили с десятком коренных жителей этого частного сектора. Все спокойно реагируют на потенциальный снос. Кто-то даже рад будет уехать отсюда. Люди просто устали от того, что не могут ни на что повлиять.



