С 13 января 2017 года вступило в силу решение Минского городского Совета депутатов от 21.12.2016 № 255 "Об установлении коэффициентов к ставкам налога на недвижимость и земельного налога и признании утратившими силу некоторых решений Минского городского Совета депутатов", сообщает журнал "Главный бухгалтер".

В числе причего это решение предусматривает сокращение перечня организаций физкультуры и спорта для оказания спонсорской помощи, дающей право на сниженный коэффициент к ставке налога на недвижимость. Из перечня исключены Президентский спортивный клуб, футбольный клуб "Динамо-Минск", велосипедный клуб "Минск", государственные учреждения (клубы) физической культуры и спорта по игровым видам спорта и другие организации физической культуры и спорта, имущество которых находится в собственности города Минска.

Льготный коэффициент 1,0 к ставке налога на недвижимость будут применять только организации, оказывающие безвозмездную (спонсорскую) помощь в установленном законодательством порядке представительству Национального олимпийского комитета Беларуси в городе Минске.