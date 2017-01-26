Американский журнал The National Interest составил рейтинг сильнейших армий мира, которые когда-либо существовали.

Известный политолог Джеймс Миршаймер (John J. Mearsheimer) как-то сказал, что сухопутные войска, поддерживаемые авиацией и флотом, представляют собой главный вид Вооруженных сил в современном мире.

Но как установить, какие войска были самыми сильными в свое время? Авторы журнала выделили определяющими критериями возможность одерживать решительные победы раз за разом и их способности позволять своей стране господствовать над другими странами, так как только армия может обеспечить такое завоевание и контроль.

Римская армия

За триста лет Рим из региональной державы превратился в хозяина Средиземного моря и покорил окружающие его государства. Римские легионы состояли из профессионалов, а срок службы солдат составлял 25 лет. Воины были хорошо обучены, имели железное оружие и латы.



Фото: ratobor.com

У легионеров было достаточно стимулов, чтобы сражаться энергично и упорно. Бедным победы давали землю, а богатым землевладельцам — дополнительные сокровища завоеванных народов и охрану собственных угодий.

Легионы дислоцировались в стратегически важных районах, одновременно сохраняя целостность империи и удерживая врагов на границах.

Долгое время, несмотря на некоторые неудачи, римская армия не имела себе равных противников.

Монгольская армия

В течение ста лет, начиная с 1206 года, монголы, чья численность составляла примерно миллион человек, смогли захватить большую часть Евразии.

Их войско громило армии противника и завоевывало страны, обладавшие ресурсами в десятки раз большими, чем те, которые были в распоряжении монголов.



Изображение: youtube.com

Монголы, по мнению авторов статьи, были неудержимой силой, появившейся из ниоткуда и завоевавшей Ближний Восток, Россию и Китай.

Военные успехи монголов неразрывно связаны с их тактикой, разработанной великим полководцем Чингисханом, основателем Монгольской империи.

Конница, вооруженная луками и стрелявшая на скаку, давала монголам большое преимущество перед пехотными армиями.

Помогала монголам и тактика террора, когда они специально разоряли города и вырезали побежденных врагов, чтобы вселить ужас в будущих врагов.

Османская армия

На пике своего могущества турки-османы смогли покорить весь Ближний Восток, Балканы и Северную Африку. В 1453 году турки завоевали один из самых неприступных городов мира — Константинополь.



Изображение: youtube.com

Активное использование пушек и мушкетов ранее своих противников, продолжавших сражаться примитивным оружием, давало туркам-османам большое преимущество. При помощи пушек они взяли Константинополь и разбили персов и египетских мамелюков.

Серьезным козырем в рукаве султана были полки янычар, которых с детства готовили к военной службе. Это были очень преданные и боеспособные солдаты.

Армия нацистской Германии

Вермахт смог завоевать большую часть Центральной и Западной Европы всего за несколько месяцев, и в какой-то момент казалось, что Германии вот-вот покорится гигантский Советский Союз.



Фото: sotnic.net

Немецкие войска, используя тактику блицкрига, сочетавшую применение нового оружия и средств связи, большую скорость продвижения, элемент неожиданности и концентрацию сил на направлении главного удара, действовали с устрашающей эффективностью.

Историк Эндрю Робертс отметил, что один на один германские солдаты и их генералы в значительной степени превосходили британцев, американцев и русских как в наступлении, так и в обороне, на протяжении всей Второй мировой войны. Тем не менее Германия пала из-за нехватки ресурсов и солдат.

Советская Армия

Советская Армия (до 1946 года — Красная Армия) внесла больший вклад, чем любая другая армия, в победу во Второй мировой войне. The National Interest пишет, что Сталинградская битва, в ходе которой капитулировала вся Шестая армия вермахта, считается главным переломным моментом на европейском театре военных действий.



Фото: sotnic.net

Авторы статьи пишут, что нельзя забывать о советском военном гении, проявившемся в ходе Второй мировой войны, особенно когда Сталин поддерживал немногочисленных способных командиров.

А также техническую составляющую победы, например, танк Т-34. Впрочем, решающую роль в успехе СССР сыграли не они, так как армия продолжала приносить огромные жертвы и во время битвы за Берлин.

Знаменитый историк Ричард Эванс (Richard Evans) утверждает, что, по данным СССР, Красная армия потеряла в войне более 11 миллионов солдат, 100 000 самолетов, более 300 тысяч артиллерийских орудий, более 100 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок. Другие источники оценивают потери личного состава еще выше, вплоть до 26 миллионов человек.

После войны Советская Армия продолжала оставаться серьезной силой. The National Interest считает, что хотя блок НАТО имел техническое превосходство в течение сорока лет борьбы, СССР имел количественное превосходство во многих категориях, особенно по численности солдат.

Армия США

Долгое время США воздерживались от содержания большой армии. Такой порядок был заложен в американской Конституции, наделявшей конгресс правом собирать и поддерживать армию по мере необходимости.



Фото: army.mil

До конца Второй мировой войны США придерживались этой модели, собирая большие армии на время ведения войны. Американские войска были очень эффективными с начала XX века, им удалось уничтожить армию Саддама Хусейна в Кувейте в 1991 году и в Ираке в 2003 году.

Более показательно то, что США были единственной державой в истории, способной быстро и эффективно развернуть многочисленные сухопутные войска, что было одним из главных составляющих успеха американской армии.

Американская армия состоит из хорошо обученных военных, использующих новейшие вооружения. К тому же ее поддерживают сильнейший в мире флот и ВВС.