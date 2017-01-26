Обидно, когда половину утра мы тратим на то, чтобы уложить непослушные волосы, а затем надеваем шапку — и укладки как не бывало. Как же и зимой оставаться привлекательной?

Делимся полезными советами, которые помогут избежать эффекта неопрятных волос и спасти наведенную на голове красоту.

1. Не нужно использовать фиксирующие средства





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Многие думают, что активное использование лаков и муссов способно сохранить прическу под шапкой. Это миф. Шапка создает парниковый эффект, от этого укладка с использованием средств теряет форму. От пенок и лаков волосы скорее перестанут пушиться, чем сохранят свой красивый облик.

2. Волшебное средство для сохранения укладки — сухой шампунь





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В любом месте и в любое время легко придать волосам объем и текстуру с помощью сухого шампуня или пудры для волос. Правильно использовать сухой шампунь нужно следующим образом:

встряхнуть баллон и распылить средство на волосы на расстоянии 10−15 см, уделяя особое внимание корням; подождать пару секунд и хорошо расчесать волосы щеткой с мелкими зубчиками, чтобы устранить излишки средства.

А если вы используете пудру для волос, то сначала нанесите немного средства на корни, вбейте пальцами и встряхните волосы. Готово!

3. Не стоит надевать шапку на влажные волосы





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Чтобы сохранить прическу, не мойте голову перед выходом из дома: волосы должны успеть просохнуть. Иначе шапка сомнет влажные волосы, и они примут неожиданную форму. Помимо этого, холодный воздух вытягивает из локонов влагу, и не скрытые под головным убором волосы могут стать ломкими и сухими.

4. Для объемных волн попробуйте перед выходом собрать волосы в пучок





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Используйте этот хитрый прием: соберите волосы в пучок, а хвостик закрепите невидимкой. Только не используйте резинку, потому что она примнет волосы. После того как вы снимете шапку, распустите жгут — волосы красиво распадутся легкими волнами.

5. Сдвигайте шапку чуть назад





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Если вы носите челку, закалывайте ее наверх невидимками, а затем надевайте шапку. В случае если челка заминается слишком сильно и ничего не помогает, оставляйте ее свободной, а шапку сдвигайте назад. То же самое можно проделывать в случаях, когда спереди завиты красивые локоны.

6. Попробуйте природный антистатик — розовое масло





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Нанесите каплю розового масла на расческу (из любого материала), и волосы перестанут электризоваться.

7. Носите шапки только из натуральных материалов





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Важно, чтобы пряжа, из которой связана шапка, не была колючей и не содержала более 30% искусственных волокон. Иначе кожа головы будет постоянно потеть (если шапка меховая, то смотрите на материал подкладки). Кроме того, синтетические шапки также вызывают электризацию волос.

8. Массаж головы вернет объем





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Если укладка без объема — это не ваш вариант, то попробуйте следующее: после того как снимете шапку, опустите голову вниз и бережно помассируйте волосы у корней 30 секунд (движения — от затылка ко лбу). Такой простой массаж вернет объем и устранит заломы волос, появившиеся из-за шапки.

9. Зима — самое время плести косы





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Зима — время, чтобы делать красивые прически с косами. Ведь они не портятся под шапкой и смотрятся очень романтично. Существует множество обучающих видео с понятными инструкциями.

10. Найдите альтернативу шапке





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Последний и самый простой совет: аккуратно закрыть голову теплым платком. Голове будет тепло, а прическа останется в своем первоначальном виде. В сильные морозы поверх платка можно накинуть капюшон, чтобы было еще теплее. Также можно использовать повязки, наушники и береты.