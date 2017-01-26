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Украинская рок-группа "Вопли Видоплясова" выступит с концертом в Минске

27.01.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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Море зажженных огней и проникновенные композиции фронтмена группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки не оставили равнодушными гостей фестиваля «Рок за Бобров» в прошлом году. Все эти эмоции повторятся вновь на концерте в «Прайм Холле» 11 февраля.


По словам организаторов, украинская рок-группа благодарна за прием публики во время своего последнего выступления в Минске и сделает все, чтобы февральский концерт стал особенным. В Минске прозвучат любимые хиты группы: «Галю», «Танці», «Весна», «День народження» и другие.

Вместе с «Океаном Эльзы» группа «Вопли Видоплясова» представляет собой золотой фонд украинской альтернативной сцены. В прошлом году группа выступила в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Дублине, Чикаго, Торонто, Сан-Франциско и на фестивале Kubana. Музыканты выступили и в городах, территориально близких к известному военному противостоянию: Краматорске и Северодонецке. Олег Скрипка по праву считается культовым украинским исполнителем, на песнях которого выросло уже два поколения украинцев. В прошлом году группе исполнилось 30 лет.

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 — Наш коллектив всегда с огромным удовольствием ожидает встречи с братьями из Беларуси. Украине очень важна дружба и поддержка Беларуси — отметил Олег Скрипка.


Купить билеты на концерт можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: 24,00 (240 000) — 45,00 (450 000) руб.

Инфолиния: +375 29 937−17−17.

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
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"Вопли Видоплясова" выступит с концертом в "Прайм Холле" 11 февраля.

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