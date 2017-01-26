В течение всего года мы пристально наблюдали на конкретных примерах за доходностью депозитов в национальной и иностранных валютах, а также пробовали «заработать» только на изменении курсов валют без помощи вкладов. Что ж, наконец-то пришло время подвести итоги нашего эксперимента, определить победителей и сделать выводы на будущее.



Фото: Reuters

Для многих уже не секрет, что интрига в классической паре соперников на депозитном рынке BYN&USD практически умерла задолго до окончания нашего эксперимента.

Исходные условия эксперимента: в начале года мы « оформили » на год депозиты в разных валютах на суммы, эквивалентные 50 миллионам старых белорусских рублей.

Любимчик белорусов — американский доллар — на протяжении всего года переживал далеко не лучшие времена, что негативным образом отразилось на доходности вкладов. «Черная лошадка» нашего эксперимента — депозит в российских рублях — долгое время удерживал промежуточное лидерство, и вплоть до последнего момента было непонятно, кто же победит. Хотя, конечно, разница в несколько десятых не столь принципиальна, и, наверное, можно сказать, что победителя у нас два!

Стратегия Патриотическая Классическая Альтернативная Экстремальная Валюта вклада BYR USD EUR RUB Сумма вклада 5 000,00 2 355 2 163 182 289 Дата оформления 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 Процентная ставка 30% 5% 5% 12% Сумма вклада + % за 360 дней в валюте вклада 6 692,25 2 473 2 272 205 008 Сумма вклада + % за 360 дней в пересчете на BYR 6 692,25 4 788,88 4 705,14 6 647,39 Доходность за 360 дней в BYR 33,85% -4,22% -5,90% 32,95%

Как мы видим, вклад в белорусских рублях с доходностью 33,85% показал лучший результат, обогнав на финише депозит в российских рублях всего на 0,9%. Этого нам помог добиться условно оформленный депозит на 360 дней под фиксированную ставку в 30% годовых. Таким образом, на протяжении всего времени мы имели возможность получать фиксированный доход, не боясь, что банк снизит процентную ставку. А ежемесячная капитализация позволила получить приятный бонус в виде дополнительных 4,34% к доходности.

Для сравнения, на сегодня максимальная фиксированная ставка для вкладов в белорусских рублях составляет всего 16% годовых. Поэтому с точной уверенностью можно сказать, что стратегия выбора долгосрочного депозита в белорусских рублях в нашем случае оправдала себя на 100%! Мы получали максимально возможную доходность для вкладов в белорусских рублях и при этом не проиграли депозитам в других валютах.

На графике мы видим, что депозиты в долларах и евро выглядели непривлекательными практически в течение всего года по сравнению с депозитами в белорусских и российских рублях. Давайте посмотрим, повлиял ли этот факт на поведение белорусских вкладчиков:

Похоже, что — нет! В течение года ситуация на депозитном рынке оставалась вполне стабильной: ажиотажного открытия вкладов в выгодных белорусских рублях не наблюдалось, вкладчики не были замечены в массовых и резких «переливах» в другие валюты и выводе сбережений из банковской системы. Хотя поводы для этого, казалось бы, были: значительное снижение доходности, ограничение мобильности сберегательных продуктов.

«Матрасникам» пора перестать надеяться на девальвацию

Что ж, с депозитами все понятно, давайте теперь посмотрим, чем все закончилось с нашим альтернативным видом сбережения «матрасными накоплениями»?

Суть эксперимента : с помощью «голосовалки» в конце статьи раз в две недели можно было выбрать валюту, которая, на ваш взгляд, в ближайшем времени больше всего укрепится по отношению к другим. Но это вовсе не значит, что нужно повторять это в реальной жизни.

Тут события развивались довольно интересно, ведь наши два участника выбрали диаметрально противоположные стратегии: читатели — «просидели» весь год в долларе и до последнего надеялись хотя бы на мини-девальвацию белорусского рубля, а вот наш эксперт, напротив, очень активно при возможности «прыгал» из валюты в валюту, пытаясь поймать желанный скачок курса. И вот что из этого получилось:

Вадим Иосуб Читатели TUT.BY Валюта сбережений Белорусские рубли Доллары США Текущие сбережения 2 356 USD 2 355 USD Изменение курса за 10 дней ↓0,93% ↓0,93% Результат за 360 дней в пересчете на BYN 4 562,24 4 559,52

Да, в итоге получился практически одинаковый результат. К сожалению, в таких сложных и нетипичных условиях (менять валюту сбережения можно было только 2−3 раза в месяц по пятницам) никому не удалось заработать и доходность наших «матрасных сбережений» значительно уступила любому из депозитов.

Интересно посмотреть, как менялись симпатии наших читателей в течение всего прошедшего года:

График четко отражает любовь белорусов к американскому доллару, которая за все время эксперимента, несмотря ни на что, не опускалась ниже 48%. Также можно отметить летне-осенний период роста доверия к белорусскому рублю, который довольно резко перед новым годом традиционно сменился периодом недоверия.

«Попытка хранить деньги под подушкой потерпела полное фиаско»

— Этот эксперимент в режиме реального времени длиною в год оказался весьма поучительным, — подводит итоги старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Во-первых, депозит в белорусских рублях, открытый год назад, за счет разницы в процентных ставках не только уверенно победил долларовый и евровый, но и с трудом вырвал победу у депозита в сильно выросшем за год российском рубле. Опасения критиков, многократно писавших в течение года о том, что «белки хранят в банках только идиоты», не оправдались.

Во-вторых, голосование участников за то, в какой наличной валюте хранить сбережения, показали, как относительно быстро в период стабильности возвращается доверие к национальной валюте. Если в начале эксперимента на каждого читателя, голосовавшего за белорусский рубль, приходилось семеро, отдававших предпочтение «американцу», то в сентябре-октябре это соотношение снизилось до 1:1,5.

Ну и наконец, безусловное фиаско по сравнению с депозитами потерпели попытки хранить деньги «под подушкой». Причем обе тактики: весь год «сидеть» в долларах, или пытаться «спекулировать» наличной валютой, периодически перекладываясь из одной в другую, оказались одинаково безуспешными и невыгодными.