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"Игра на курсах": как любимчик-доллар весь год разочаровывал белорусов и что из этого вышло

27.01.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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В течение всего года мы пристально наблюдали на конкретных примерах за доходностью депозитов в национальной и иностранных валютах, а также пробовали «заработать» только на изменении курсов валют без помощи вкладов. Что ж, наконец-то пришло время подвести итоги нашего эксперимента, определить победителей и сделать выводы на будущее.


Фото: Reuters

Для многих уже не секрет, что интрига в классической паре соперников на депозитном рынке BYN&USD практически умерла задолго до окончания нашего эксперимента.

Исходные условия эксперимента: в начале года мы «оформили» на год депозиты в разных валютах на суммы, эквивалентные 50 миллионам старых белорусских рублей.

Любимчик белорусов — американский доллар — на протяжении всего года переживал далеко не лучшие времена, что негативным образом отразилось на доходности вкладов. «Черная лошадка» нашего эксперимента — депозит в российских рублях — долгое время удерживал промежуточное лидерство, и вплоть до последнего момента было непонятно, кто же победит. Хотя, конечно, разница в несколько десятых не столь принципиальна, и, наверное, можно сказать, что победителя у нас два!

Стратегия

Патриотическая

Классическая

Альтернативная

Экстремальная

Валюта вклада

BYR

USD

EUR

RUB

Сумма вклада

5 000,00

2 355

2 163

182 289

Дата оформления

29.01.2016

29.01.2016

29.01.2016

29.01.2016

Процентная ставка

30%

5%

5%

12%

Сумма вклада + % за 360 дней в валюте вклада

6 692,25

2 473

2 272

205 008

Сумма вклада + % за 360 дней в пересчете на BYR

6 692,25

4 788,88

4 705,14

6 647,39

Доходность за 360 дней в BYR

33,85%

-4,22%

-5,90%

32,95%

Как мы видим, вклад в белорусских рублях с доходностью 33,85% показал лучший результат, обогнав на финише депозит в российских рублях всего на 0,9%. Этого нам помог добиться условно оформленный депозит на 360 дней под фиксированную ставку в 30% годовых. Таким образом, на протяжении всего времени мы имели возможность получать фиксированный доход, не боясь, что банк снизит процентную ставку. А ежемесячная капитализация позволила получить приятный бонус в виде дополнительных 4,34% к доходности.

Для сравнения, на сегодня максимальная фиксированная ставка для вкладов в белорусских рублях составляет всего 16% годовых. Поэтому с точной уверенностью можно сказать, что стратегия выбора долгосрочного депозита в белорусских рублях в нашем случае оправдала себя на 100%! Мы получали максимально возможную доходность для вкладов в белорусских рублях и при этом не проиграли депозитам в других валютах.

На графике мы видим, что депозиты в долларах и евро выглядели непривлекательными практически в течение всего года по сравнению с депозитами в белорусских и российских рублях. Давайте посмотрим, повлиял ли этот факт на поведение белорусских вкладчиков:

Похоже, что — нет! В течение года ситуация на депозитном рынке оставалась вполне стабильной: ажиотажного открытия вкладов в выгодных белорусских рублях не наблюдалось, вкладчики не были замечены в массовых и резких «переливах» в другие валюты и выводе сбережений из банковской системы. Хотя поводы для этого, казалось бы, были: значительное снижение доходности, ограничение мобильности сберегательных продуктов.

«Матрасникам» пора перестать надеяться на девальвацию

Что ж, с депозитами все понятно, давайте теперь посмотрим, чем все закончилось с нашим альтернативным видом сбережения «матрасными накоплениями»?

Суть эксперимента: с помощью «голосовалки» в конце статьи раз в две недели можно было выбрать валюту, которая, на ваш взгляд, в ближайшем времени больше всего укрепится по отношению к другим. Но это вовсе не значит, что нужно повторять это в реальной жизни.

Тут события развивались довольно интересно, ведь наши два участника выбрали диаметрально противоположные стратегии: читатели — «просидели» весь год в долларе и до последнего надеялись хотя бы на мини-девальвацию белорусского рубля, а вот наш эксперт, напротив, очень активно при возможности «прыгал» из валюты в валюту, пытаясь поймать желанный скачок курса. И вот что из этого получилось:

 

Вадим Иосуб

Читатели TUT.BY

Валюта сбережений

Белорусские рубли

Доллары США

Текущие сбережения

2 356 USD

2 355 USD

Изменение курса за 10 дней

↓0,93%

↓0,93%

Результат за 360 дней в пересчете на BYN

4 562,24

4 559,52

Да, в итоге получился практически одинаковый результат. К сожалению, в таких сложных и нетипичных условиях (менять валюту сбережения можно было только 2−3 раза в месяц по пятницам) никому не удалось заработать и доходность наших «матрасных сбережений» значительно уступила любому из депозитов.

Интересно посмотреть, как менялись симпатии наших читателей в течение всего прошедшего года:

График четко отражает любовь белорусов к американскому доллару, которая за все время эксперимента, несмотря ни на что, не опускалась ниже 48%. Также можно отметить летне-осенний период роста доверия к белорусскому рублю, который довольно резко перед новым годом традиционно сменился периодом недоверия.

«Попытка хранить деньги под подушкой потерпела полное фиаско»

— Этот эксперимент в режиме реального времени длиною в год оказался весьма поучительным, — подводит итоги старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Во-первых, депозит в белорусских рублях, открытый год назад, за счет разницы в процентных ставках не только уверенно победил долларовый и евровый, но и с трудом вырвал победу у депозита в сильно выросшем за год российском рубле. Опасения критиков, многократно писавших в течение года о том, что «белки хранят в банках только идиоты», не оправдались.

Во-вторых, голосование участников за то, в какой наличной валюте хранить сбережения, показали, как относительно быстро в период стабильности возвращается доверие к национальной валюте. Если в начале эксперимента на каждого читателя, голосовавшего за белорусский рубль, приходилось семеро, отдававших предпочтение «американцу», то в сентябре-октябре это соотношение снизилось до 1:1,5.

Ну и наконец, безусловное фиаско по сравнению с депозитами потерпели попытки хранить деньги «под подушкой». Причем обе тактики: весь год «сидеть» в долларах, или пытаться «спекулировать» наличной валютой, периодически перекладываясь из одной в другую, оказались одинаково безуспешными и невыгодными.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В течение года мы пристально наблюдали на конкретных примерах за доходностью депозитов в национальной и иностранных валютах, а также пробовали "заработать" только...

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