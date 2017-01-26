﻿﻿ "Часы судного дня" перевили из-за Трампа на 30 секунд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Часы судного дня" перевили из-за Трампа на 30 секунд

27.01.2017 08:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 янв — Sputnik. "Часы судного дня" американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists, указывающие на угрозу глобальной катастрофы, перевели на 30 секунд вперед, теперь они показывают 23:57:30 — без двух с половиной минут полночь.

"Часы судного дня" перевили из-за Трампа на 30 секунд
© Sputnik.
Часы Судного дня: без трех минут апокалипсис

Проект "Часы судного дня" были придуманы в 1947 году. До сегодняшнего дня самый угрожающий показатель был на пике холодной войны между СССР и США в 1953 году — 3 минуты до полуночи (что означает глобальную катастрофу). Дальше всего человечество было от апокалипсиса в 1991 году, когда распался СССР, считают авторы журнала. С 2010 году стрелка виртуальных часов вдвое сократила дистанцию от "часа икс" — с 6 до 2,5 минут.

Среди главных угроз человечеству журнал в этом году выделил ядерное оружие и изменение климата. По мнению ученых, в 2016 году Россия и США, обладающие 90% мирового ядерного оружия, сохранили расхождение во мнении по ряду несущих угрозу вопросов и активно модернизировали свои ядерные силы. Другие вызывающие тревогу факторы: ядерные испытания КНДР, противостояние Индии и Пакистана, а также заявления Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании. Особенно обеспокоили его заявления об использовании и наращивании ядерного потенциала, а также предложения пересмотреть Парижское соглашение по климату.

Ранее Трамп написал в Twitter, что США должны значительно укрепить и расширить возможности в области ядерных вооружений "до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб". Позже он добавил, что в случае гонки вооружений США превзойдет всех в этом процессе. Однако затем Трамп заявил, что готов обсуждать с РФ перспективы дальнейшего сокращения ядерного потенциала двух стран.    

Будущее соглашения по иранскому атому при администрации Трампа тоже стоит под вопросом, пишет журнал.

Подробнее о проекте "Часы судного дня" читайте в лонгриде Sputnik>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом пишут USA TODAY, Washington Post, New York Times, Hill, TIME.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Вечер джаза, кулинарный флешмоб, уроки танцев. Куда пойти в Витебске в эти выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика