МИНСК, 26 янв — Sputnik. "Часы судного дня" американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists, указывающие на угрозу глобальной катастрофы, перевели на 30 секунд вперед, теперь они показывают 23:57:30 — без двух с половиной минут полночь.

Проект "Часы судного дня" были придуманы в 1947 году. До сегодняшнего дня самый угрожающий показатель был на пике холодной войны между СССР и США в 1953 году — 3 минуты до полуночи (что означает глобальную катастрофу). Дальше всего человечество было от апокалипсиса в 1991 году, когда распался СССР, считают авторы журнала. С 2010 году стрелка виртуальных часов вдвое сократила дистанцию от "часа икс" — с 6 до 2,5 минут.

Среди главных угроз человечеству журнал в этом году выделил ядерное оружие и изменение климата. По мнению ученых, в 2016 году Россия и США, обладающие 90% мирового ядерного оружия, сохранили расхождение во мнении по ряду несущих угрозу вопросов и активно модернизировали свои ядерные силы. Другие вызывающие тревогу факторы: ядерные испытания КНДР, противостояние Индии и Пакистана, а также заявления Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании. Особенно обеспокоили его заявления об использовании и наращивании ядерного потенциала, а также предложения пересмотреть Парижское соглашение по климату.

Ранее Трамп написал в Twitter, что США должны значительно укрепить и расширить возможности в области ядерных вооружений "до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб". Позже он добавил, что в случае гонки вооружений США превзойдет всех в этом процессе. Однако затем Трамп заявил, что готов обсуждать с РФ перспективы дальнейшего сокращения ядерного потенциала двух стран.

Будущее соглашения по иранскому атому при администрации Трампа тоже стоит под вопросом, пишет журнал.

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