Жить насыщенной культурной жизнью Витебску не мешают ни снег, ни мороз. На этой неделе афиша полна концертами на любой вкус, мероприятиями в честь дня рождения Владимира Высоцкого и интересными спектаклями. Развеять серость будних дней также помогут пивная вечеринка, вечер джазовой импровизации и мастер-классы по современным танцам.

Развлечения

«Пивная вечеринка»

Где: кафе «Арена Суши» (ул. Жесткова, 8/1)

Когда: 28 января, 18.00

Вход: свободный

Для гостей кафе проведут пивные конкурсы и соревнования по бирпонгу. Будут подарки, фотосессия и сюрпризы. Подробности — в г руппе .

Концерты

« Спонтанность И «

Где: арт-центр VZAP (ул. Октябрьская, 2)

Когда: 29 января, 18.00

Билеты: 12 рублей, для пар — 20 рублей

Вечер джазовой импровизации — это саксофон, скрипка, гитара, свинг, блюз, рок-н-ролл, неяркий свет, приятная атмосфера, улыбки, шампанское.

Подробная программа — в группе . Заказ билетов по телефону: +375 (29) 890−28−40. Количество мест ограничено.





«Дзень народзінаў Высоцкага»

Дзе: арт-паб Torvald (вул. Талстога, 1)

Калi: 27 студзеня, 19.00

Квіткі: 7 рублёў

Гасцей чакае вялікая музычная i кінапраграма. Песні Высоцкага праспявае знакаміты выканаўца яго твораў — Дзіма Гулеў. Пасля запланаваны прагляд фільмаў і ўрыўкаў са спектакляў любімага акцёра.

Падрабязней — тут .





« еNОТы » Где: арт-центр VZAP (ул. Октябрьская, 2) Когда: 28 января, 20.00

Билеты: 5 рублей

Группа «еNОТы» устраивает благотворительный концерт. Деньги пойдут в помощь воспитанникам Дома ребенка. Среди гостей проведут бесплатный розыгрыш сертификатов.

Подробности — в группе .





Флешмоб

Кулинарный флешмоб Creative Pirogi Party

Где: кафе-ресторан «Закольцово-люкс» (Вороновское кольцо, возле АЗС)

Когда: 29 января, 14.00

Вход: свободный, сбор на продукты — 5 рублей

Кулинарный флешмоб проведет известная команда — Total Soul. На глазах у зрителей создадут комикс на дрожжевом тесте. Подробности — у организатора в Витебске.





Мастер-классы

«Неделя танца»

Где: студия Vip Dance (пр. Фрунзе, 81, к. 33а, офис 410)

Когда: по 29 января

Вход: бесплатный

Студия проводит бесплатные тренировки для всех желающих. Занятия по зумбе пройдут 27 января (19.30−20.55), реггетону — 28 января (16.30−17.55), вогу — 29 января, (18.00−19.25).

Онлайн-запись — по ссылке .





Форум-шоу

Concept Wedding Show 2017

Где: ресторан «Витебский экспресс» (ул. Космонавтов, 8)

Когда: 29 января, 17.00

Билеты: 10 рублей на две персоны

Как сделать свою свадьбу интересной и небанальной, молодоженам расскажут специалисты в сфере проведения праздников. В программе — мастер-класс по свадебному танцу, показ вечерней выездной церемонии бракосочетания и фуршет.

Для участия необходимо позвонить по телефону: +375 (33) 676−21−82. Подробности — по ссылке .



Фото: anaface.ir

Спектакли

«Высоцкий. Жизнь без сна»

Где: концертный зал «Витебск»

Когда: 29 января, 17.00

Билеты: 6 рублей

Моноспектакль Дмитрия Маклякова можно назвать портретом времени, написанным сбивчивым языком главного и единственного героя. В основу легли песни, стихи и проза Владимира Высоцкого, отрывки из его писем и дневников.

Телефон кассы: +375 (212) 63-93-92.





« Паутинка »

Где: концертный зал «Витебск»

Когда: 28 января, 19.00

Билеты: 6,5 рубля

Форум-спектакль театра «Колесо» завязан на двух историях о роковых красавицах и трогательных дурнушках. Каждый зритель может не только наблюдать за происходящим на сцене, но и помочь найти мирное разрешение конфликта.





Детям

«Звездочка»

Где: детский клуб «Остров Ляны» (ул. П. Бровки, 39)

Когда: 28−29 января, 11.00 и 18.00

Билеты: 6−9 рублей

Спектакль создан по мотивам мультипликационного сценария Гарри Бардина «Достать до неба». Дошколятам Юре и Вале под ноги падает самая настоящая звезда. Им нужно врешить: оставить ее себе или попытаться вернуть на небо. Сделав благородный выбор, они терпят неудачи, перешагивают через преграды, но оказываются все ближе и ближе к своей цели.

На представлении также пройдет мастер-класс по созданию ракеты простой конструкции.





«Сказки pro Бармалея»

Где: областная филармония

Когда: 28 января, 11.00

Билеты: 4 рубля

В основе произведения — всеми любимые сказки Корнея Чуковского. В главных ролях — сестры Таня и Аня, которые пытаются разобраться, где сказка, а где правда, где фантазия, а где факт, где добро, а где зло. Помогают им в этом добрый доктор Айболит и злой разбойник Бармалей.

Телефоны: +375 (212) 53-83-87 (касса), +375 (212) 53-83-88 (администратор).



