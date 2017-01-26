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Вечер джаза, кулинарный флешмоб, уроки танцев. Куда пойти в Витебске в эти выходные
Жить насыщенной культурной жизнью Витебску не мешают ни снег, ни мороз. На этой неделе афиша полна концертами на любой вкус, мероприятиями в честь дня рождения Владимира Высоцкого и интересными спектаклями. Развеять серость будних дней также помогут пивная вечеринка, вечер джазовой импровизации и мастер-классы по современным танцам.
Развлечения
Для гостей кафе проведут пивные конкурсы и соревнования по бирпонгу. Будут подарки, фотосессия и сюрпризы. Подробности — в г
Концерты
Вечер джазовой импровизации — это саксофон, скрипка, гитара, свинг, блюз, рок-н-ролл, неяркий свет, приятная атмосфера, улыбки, шампанское.
Подробная программа — в
Гасцей чакае вялікая музычная i кінапраграма. Песні Высоцкага праспявае знакаміты выканаўца яго твораў — Дзіма Гулеў. Пасля запланаваны прагляд фільмаў і ўрыўкаў са спектакляў любімага акцёра.
Падрабязней —
Группа «еNОТы» устраивает благотворительный концерт. Деньги пойдут в помощь воспитанникам Дома ребенка. Среди гостей проведут бесплатный розыгрыш сертификатов.
Подробности — в
Флешмоб
Кулинарный флешмоб проведет известная команда — Total Soul. На глазах у зрителей создадут комикс на дрожжевом тесте. Подробности — у
Мастер-классы
Студия проводит бесплатные тренировки для всех желающих. Занятия по зумбе пройдут 27 января (19.30−20.55), реггетону — 28 января (16.30−17.55), вогу — 29 января, (18.00−19.25).
Онлайн-запись — по
Форум-шоу
Как сделать свою свадьбу интересной и небанальной, молодоженам расскажут специалисты в сфере проведения праздников. В программе — мастер-класс по свадебному танцу, показ вечерней выездной церемонии бракосочетания и фуршет.
Для участия необходимо позвонить по телефону: +375 (33) 676−21−82. Подробности — по
Спектакли
Моноспектакль Дмитрия Маклякова можно назвать портретом времени, написанным сбивчивым языком главного и единственного героя. В основу легли песни, стихи и проза Владимира Высоцкого, отрывки из его писем и дневников.
Телефон кассы: +375 (212) 63-93-92.
«
Форум-спектакль театра «Колесо» завязан на двух историях о роковых красавицах и трогательных дурнушках. Каждый зритель может не только наблюдать за происходящим на сцене, но и помочь найти мирное разрешение конфликта.
Детям
Спектакль создан по мотивам мультипликационного сценария Гарри Бардина «Достать до неба». Дошколятам Юре и Вале под ноги падает самая настоящая звезда. Им нужно врешить: оставить ее себе или попытаться вернуть на небо. Сделав благородный выбор, они терпят неудачи, перешагивают через преграды, но оказываются все ближе и ближе к своей цели.
На представлении также пройдет мастер-класс по созданию ракеты простой конструкции.
В основе произведения — всеми любимые сказки Корнея Чуковского. В главных ролях — сестры Таня и Аня, которые пытаются разобраться, где сказка, а где правда, где фантазия, а где факт, где добро, а где зло. Помогают им в этом добрый доктор Айболит и злой разбойник Бармалей.
Телефоны: +375 (212) 53-83-87 (касса), +375 (212) 53-83-88 (администратор).
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Жить насыщенной культурной жизнью Витебску не мешают ни снег, ни мороз. На этой неделе афиша полна концертами на любой вкус, мероприятиями в честь дня рождения...
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