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Международный фильм о терроризме снимут в Беларуси

27.01.2017 09:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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О грядущих съемках фильма "Неизвестный солдат" на радио Sputnik Беларусь рассказали координатор проекта Александр Левенчук и итальянский продюсер Анджело Сконда.

Проект "Неизвестный солдат" будет создан по одноименной книге итальянского писателя и журналиста Джианни Перрелли, которая рассказывает о похищенном террористами молодом человеке. Планируется, что это будет сложное психологическое кино с элементами экшна.

"Этот фильм задуман режиссером и сценаристом для того, чтобы открыть миру всю трагедию Сирии. Уникальность этого проекта в том, что съемки пройдут в Алеппо, на месте событий", — рассказал Левенчук.

Беларусь в качестве страны-производителя выбрана неслучайно. По словам создателей фильма, Беларусь обладает нужной базой, техникой и специалистами. К такому выводу международный продюсерский коллектив пришел, объехав несколько стран в поисках места съемок. Также в фильме будет отражена часть славянской культуры, так как по сюжету герой картины влюблен в русскую девушку.

"Во многих странах, в Италии в том числе, много проблем в кино. Вы рискуете вкладывать огромные бюджеты и снять очень плохое кино. А моя цель сделать профессиональный фильм с нормальным бюджетом. И в Беларуси это возможно", — заявил продюсер картины Анджело Сконда, который учредил в Беларуси кинокомпанию "Орбат-Синема".

По словам Сконда, для него важно, что фильм будет белорусским. В планах продюсера номинироваться с новым фильмом ни много ни мало на "Оскар".

Подготовка начнется в феврале, а первые съемки запланированы на март. Они пройдут в Минске, будет сниматься любовная линия картины. Планируется, что белорусские съемки займут в фильме около сорока процентов экранного времени.

Полностью беседу о новом кинопроекте "Неизвестный солдат" слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Итальянские, ливанские, российские и белорусские продюсеры объединились в работе над фильмом о терроризме, любви и судьбе человека, для этого даже создана...

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