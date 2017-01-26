|
Трамп впервые после инаугурации позвонит Путину
27.01.2017 09:10 — Разное | Ежедневник
фото: politoboz.net
Президент США Дональд Трамп намерен провести первый после инаугурации телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в эти выходные (28-29 января).
Об этом в Twitter написала корреспондент NBC Хейли Джексон со ссылкой на источник в администрации США, пишет
Источник CNN уточняет, что разговор состоится в субботу.
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на этой неделе сказал, что договоренности о телефонном разговоре лидеров двух стран пока нет.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил Москве сокращение ядерных вооружений в обмен на снятие санкций. Однако группа американских сенаторов планирует запретить господину Трампу отменять ограничительные меры в отношении России без одобрения Конгресса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп намерен провести первый после инаугурации телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в эти выходные (28-29 января).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии