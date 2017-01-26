«Ты на этом чудовище ездил в Крым? Владелец биг-фута смеется: «Да, а что такого? Ну медленно еду, километров восемьдесят в час. Но доезжаю». AUTO.TUT.BY пообщался с единственным заводчиком «драконов» в Беларуси — Георгием Панасюком. У него уйма интересных историй, связанных с его автомобилем, — биг-футом по имени «Дракон Гаврюша». Для своих — просто Гаврюша.





Георгий — неоднократный победитель соревнований по джип-триалу, известный джипер и безумно позитивный человек. Да что там, более улыбчивого и неунывающего человека сложно найти. Жора заражает своим позитивом мгновенно. Рядом с ним непроизвольно начинаешь хохотать. Если где-то на внедорожных соревнования собралась толпа и хохочет — то в центре этой толпы обычно находится Жора. Длинные седые волосы и голова, полная сумасшедших идей, роднит Жору с профессором Доком Брауном из фильма «Назад в будущее».





— Жора, ты помнишь, как все начиналось?

— Помню, — говорит Георгий и тут же предлагает провести небольшую фотосессию. — Пока не зашло солнце.

Джип легко взбирается на горки и холмы белорусского бездорожья.

Когда рядом стоит Гаврюша «под парами», Георгию не стоится на месте. Ему надо куда-нибудь забраться, что-нибудь переехать. Перед напором Георгия трудно устоять, и я соглашаюсь. Гаврюша, штурмующий препятствие, то еще зрелище. Такое ощущение, что естественных препятствий для Гаврюши не существует, только если это не болото. По болоту Гаврюша ездить не любит, потому что очень тяжелый. Мы встретились на стройплощадке, где работает Жора, поэтому чере пару минут появился зритель с телефоном руках. И так всегда.











Через двадцать минут ползания по горкам и холмам Гаврюша, как самый настоящий дракон, выпустил из «носа» струю пара. Закипел.

— Нормально, — говорит Жора. — надо напоить коня водичкой.





Рождение Дракона

— История рождения самого Гаврюши простая — я как-то увидел, какие шоу устраивают биг-футы в США, и решил, что Беларуси не хватает своего биг-фута. Американские траки строятся практически с нуля, и стоят очень дорого. Гаврюша обошелся мне немного дешевле, но это если не считать затраченных человеко-часов и моих нервов.

В основе белорусского биг-фута — ГАЗ-66, он же «шишига». Советский армейский грузовик для бездорожья. У «шишиги» мосты с самоблокирующимися дифференциалами, централизованая подкачка шин. Мотор — бензиновый V8 мощностью всего 120 л.с. Все это сохранилось и на Гаврюше.





— Мы со своей сваркой и болгаркой много чего можем натворить, но сначала надо посмотреть, поучиться. Компьютером я не умею пользоваться, поэтому конструирование происходило так: дочка распечатала две картинки — ГАЗ-66 и Джип Чероки. Я вырезал их по контуру ножницами и стал совмещать, двигать туда-сюда. Посмотрел, где и на сколько примерно придется подрезать раму «шишиги». Такой вот автокад на картонках, — смеется Жора.

Раму в итоге обрезали только сзади, чтобы спереди сохранить родную механическую лебедку и приклепанный к раме мост. Планировалось на машине прыгать и ползать по болотам, так что надежностью конструкции решли не жертвовать. Много доводили и делали по месту — приложили, подкрутили, подрезали.





Кузов от «гранд чероки» тоже сильно искромсали, удалили все лонжероны, но они ему и не нужны — потому что теперь несущей конструкцией является рама. Под капотом раздолье. «Восьмерка» там поместилась легко, доступ ко всем навесным агрегатом открыт, так что какой-то срочный ремонт не вызывает сложностей. По документам это все еще Джип Гранд Чероки 1994 года выпуска. Все работы проводили в гаражах. И только когда навешивали кузов, выгнали машину под навес. В стандартный гараж, Гаврюша, понятное дело, не влезает.





— Гаврюша высокий, но чтобы забраться наверх, навыки альпиниста не требуются. Есть торчащие ступицы колес и широкие пороги. При минимальной ловкости даже моя жена Валентина со своим небольшим ростом с легкостью заскакивает в салон, — говорит Жора. — Между прочим, она придумала имя для Гаврюши. Я когда первый раз ей машину показал, Валя сразу выдала: «Ой, на Гаврюшу из мультфильма про Простоквашино похож». Уж не знаю, почему.

Важный момент — почти все детали биг-фута остались заводскими, «газовскими». То есть в случае поломки не надо куда-то бежать и изготавливать что-то заново. Купил-поставил. От «Гранд Чероки» здесь только кузов и салон.





Можно было бы поставить коробку и двигатель от того же «чероки» поставить. Но Жора этого не сделал.

— Паша! Я когда в Крым на нем ездил, там болта каленого для «чероки» не найдешь! Свечи зажигания не купить, я уж не говорю про какой-нибудь электронный блок. А тут — все от «шишиги» — запчасти можной найти даже в таежной деревне! Поэтому никаких других моторов ставить даже не планировалось, все в такой машине должно быть максимально ремонтопригодным. А большая мощность Гаврюше ни к чему, он требует деликатного обращения.

5000 км до Крыма и обратно





Сложно поверить, но махина Гаврюша успел доехать и до Крыма.

— А что тут такого? Сел, поехал. Каких-то там 2500 километров в одну сторону. Я ж по большому кругу ехал, через Ростов-на-Дону, Краснодар. Потом на пароме еще. Я тебе так скажу — в России меня не пропустил ни один гаишник. Ни один! Такого просто нет. Они меня видят очень издалека — и сразу все понятно. Я там ехал, положив руку левую заранее на поворотник. Один, помню, увидел, и, как ковбой, хвать рукой за кобуру на поясе. Я ему поворотник включаю — он руку убрал, стоит, ждет. Я останавливаюсь перед ним. Он мне: «Ты чего стал?». Я ему: «Ой, а типа ты б меня пропустил?» Ну посмеялись вдвоем. Потом гаишник говорит: «Ладно, давай, рассказывай». Ну я ему и рассказал, что в Крым еду. Уже неделю еду, еще дня три пилить. Отпускали все.





— В каком режиме ехал?

— В день максиум 400 километров проезжал. Больше уже тяжело. Не забывай, что Гаврюша — это все-таки советская машина, поэтому без поломок в пути никак. Один раз подшипник заклинило ступичный, чуть не улетели с дороги. Кипит он часто. В общем, даже 400 километров — хороший темп.

— Не могу не спросить — с каким расходом ехал?

— Да ерунда — 20 литров на сотню. «Восьмидесятого». Ну и не больше восьмидесяти километров в час. «Шишига» по паспорту берет 22 литра, а у меня ж еще прицеп-домик сзади болтался. Так что нормальный расход, я считаю.





— Впечатлил Крым своим биг-футом?

— Ой, там приключений было, за день не расскажешь. Но вот одну историю очень хорошо запомнил. Там, где мы раскинули лагерь, была недалеко гора. С виду такая пологая, но чем выше она поднималась, тем круче становилась. Мне все время хотелось проверить, как высоко Гаврюша сможет забраться. Я тебе скажу, что он может заехать на гору, на которую даже на четвереньках сложно забраться. И вот в один прекрасный день я с товарищем решился на штурм. Заезжали задним ходом. В общем, забрались так, что сидим, глаза выпучили. И я чувствую, что задине колеса начинают слега приподниматься, отклеиваться от склона. Я на тормоза аж встал. А потом дай, думаю, посигналю. «Дудка» у меня пнематическая. И тормоза — тоже.





И вот я посигналил, воздух из системы ушел, и педаль тормоза начала проваливаться. Надо съезжать. И тут самое главное — успеть переключить с задней передачи на первую. Если не успеешь — то потом уже не воткнешь, и никакими тормозами ты машину, если она покатится, не удержишь. Я буквально вбил передачу, и мы поползли вниз. А было это все на нудистском пляже.





Спустились мы с этой горы, а там все уже стали, смотрят. И перед самой машиной — две девчонки. Голые. Смотрят так зачарованно и в один голос тянут: «Обалдеть!» На самом деле они по-другому сказали, но вы ж все равно не напишете. Я им: «Девчонки, ну как?». Одна из них говорит: «Как магнитик на холодильнике!». Представь, темная гора, и на ней маленькая белая машина, снизу видны только крыша и капот. Ну правда, как магнитик висела на склоне горы.





На улице холодно, мороз начинает проникать сквозь легкие ботинки к пальцам. Я уже полдумываю о том, чтобы поблагодарить Георгия за веселые истории, но тут он спохватывается: «Я ж тебе не рассказывал, как фуру с пляжа вытаскивал Гаврюшей».





— Попал я в Крыму еще как-то на джаз-фестиваль, он проходил на соседнем пляже. Прихожу к организаторам, спрашиваю: «Можно я тут на Гаврюше постою? Девочки пофотографируются, и вам пиар, и мне пиар. Всем хорошо». Они мне: «Ой, ну надо говорить, сколько это вам будет стоить денег…» Я им: «Какие деньги?» Ладно, развернулся, иду по пляжу. Смотрю, стоит фура. А места там немного: пляж, кусочек асфальта — дорожка пешеходная, и вот на ней стоит фура. Груженая. 20 тонн у нее там загружено лесами, сценой, аппаратурой. И водитель рядом ругается: «Я сюда груженый заехал, но обратно ж не выеду!». Я к нему подхожу и так по-свойски говорю: «Братан, тут песок твердый, пятака завернешь — и пошел! Если что — обращайся, вытянем». Ляпнул и пошел.





— 11 часов вечера. Мне в вагончик раздается робкое «тук-тук-тук». Я ж там рядом свой домик припарковал, на соседнем пляже. Стоит какой-то менеджер от организаторов фестиваля. «Ой, вы знаете, мы там застряли, вы нас не вытянете?». «Не вопрос, конечно!» — говорю, — Только давайте сначала о цене поговорим. Вы ж мне за стоянку на фестивале деньги хотели выставить". «А, ну да, мы не против». Ну я и так из вредности ляпнул: «Давайте 100 долларов!». Тот аж застонал: «Ой, ну не знаю. А дешевле?». «Дешевле, — говорю — самим вытолкать. Тем более у вас там еще две фуры. Зацепите и вытащите».

— Через десять минут позвонил хозяин пляжа, мы с ним уже были в приятельских отношениях. «Жора, — просит, — помоги эту фуру вытащить, она ж мне полпляжа загородила. В убытках весь. Давай за 70 баксов хотя бы». А я и бесплатно бы вытащил, но дело принципа. Он у меня спрашивает: «А за «сотку» точно вытащишь? Я ему: «Ты что, сомневаешься?». В общем, приезжаю я на Гаврюше. Водитель, который засел, бегает там с картонками, тряпками, под колеса подкладывает. А коллеги его в кабине другой фуры пьют. Ну и смотрят на меня так скептически. Я хватаю водителя этого, даю фал, говорю: «Иди зацепи меня за столб». Хватаю второго: «Вот тебе крюк, иди цепляй к фуре через блок и крюк назад мне тяни». Водитель пошел за руль. Я ему командую: «Как просигналю — включай заднюю и просто пусть колеса крутятся, а уж я тебя выдерну». Напарнику его поручил следить за столбом, чтобы кричал, если вдруг столб начнет выворачивать. Ну что, все готовы? Готовы! Я подкидываю оборотов, включаю свою механическую лебедку. Столб самортизировал, не сломался. Минута — и фура на асфальте. Те водилы из кабины ошалевшими глазами смотрят: «А ты груженую фуру так выдеренешь?» Я им: «Ну так загружайте, проверим!». Отказались.





О поездке в Крым и Гаврюше Георгий может рассказывать много и долго, тем более, что ездил он туда два раза. Но, кажется, в скором времени Гаврюше предстоит расстаться со своим владельцем — нашелся покупатель.

Неугомонный Георгий Панасюк жаждет сделать какой-нибудь новый проект, а на это требуются деньги. И я знаю, что он сделает. Потому что не умеет жить скучно.