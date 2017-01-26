|
Джазмен мирового уровня Аллан Харрис выступит в Минске
В канун Дня всех влюбленных музыкальный проект «Международный джаз в Минске» покажет очередной концерт.
С тех пор как Аллан Харрис ворвался на джазовую сцену, а случилось это в конце 90х гг. прошлого столетия, за ним воцарилась слава одного из наиболее совершенных и исключительных исполнителей своего поколения. Как точно подметили в «Miami Herald», голос этого артиста одарен «теплотой Тони Беннетта, чувством ритма Синатры и легкой элегантностью Нэта Кинга Коула». Более того, сам Тони Беннетт (Tony Bennett) назвал Аллана «мой любимый певец».
Аллан Харрис родился в Бруклине и рос в семье, которая не могла не повлиять на выбор его будущей профессии. Он должен был стать музыкантом по определению. Его мать — классическая пианистка, а тетя — оперная певица, затем перешедшая к блюзу. В доме среди прочих звезд постоянными гостями были знаменитый музыкальный продюсер Кларенс Уильямс (Clarence Williams) и великий Луи Армстронг (Louis Armstrong).
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Аллан Харрис является не только певцом мирового класса, но и гитаристом и автором песен. Наиболее известны его интерпретации джазовых стандартов, легкие смены стиля и жанров, от джаза до рока и блюза.
На счету Аллана Харриса совместные выступления и записи с такими джазовыми звездами, как Эбби Линкольн, Уинтон Марсалис, Томми Фланаган, Элла Фитцджеральд, Рэй Браун, Марк Уитфилд, Кларк Терри, Роджер Хамфрис, Сайрус Честнат, Билл Чарлэп, Клаудио Родити, Крисчен МакБрайд и многими другими. Харрис выступал на всей территории Соединенных Штатов, в Европе, России и на Дальнем Востоке.
На концерте 15 февраля в Минске «впечатляющий баритон», как назвали Аллана журналисты «New York Times», представит на суд публики свой новый альбом «Nobody's Gonna Love You Better». Его релиз состоялся в конце 2016 года, но уже успел получить лестные отзывы от музыкальных критиков. Не обойдется и без нестареющей классики: My Funny Valentine, L.O.V.E, Moody’s Mood For Love, You Don’t Know What Love Is.
Сочетание проверенных временем мелодий, впечатляющего голоса нью-йоркского артиста и уютной атмосферы в стиле джаз-клуба — хороший рецепт для романтического вечера, который состоится 15 февраля в Большом зале Белгосфилармонии.
Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В канун Дня всех влюбленных музыкальный проект "Международный джаз в Минске" покажет очередной концерт.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии