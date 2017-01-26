﻿ Джазмен мирового уровня Аллан Харрис выступит в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Джазмен мирового уровня Аллан Харрис выступит в Минске

27.01.2017 09:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В канун Дня всех влюбленных музыкальный проект «Международный джаз в Минске» покажет очередной концерт. Аллан Харрис (Allan Harris), трижды обладатель престижной премии «Выдающийся джазовый вокалист», выступит в Большом зале Белгосфилармонии 15 февраля и подарит зрителям джазовые песни о любви.


С тех пор как Аллан Харрис ворвался на джазовую сцену, а случилось это в конце 90х гг. прошлого столетия, за ним воцарилась слава одного из наиболее совершенных и исключительных исполнителей своего поколения. Как точно подметили в «Miami Herald», голос этого артиста одарен «теплотой Тони Беннетта, чувством ритма Синатры и легкой элегантностью Нэта Кинга Коула». Более того, сам Тони Беннетт (Tony Bennett) назвал Аллана «мой любимый певец».

Аллан Харрис родился в Бруклине и рос в семье, которая не могла не повлиять на выбор его будущей профессии. Он должен был стать музыкантом по определению. Его мать — классическая пианистка, а тетя — оперная певица, затем перешедшая к блюзу. В доме среди прочих звезд постоянными гостями были знаменитый музыкальный продюсер Кларенс Уильямс (Clarence Williams) и великий Луи Армстронг (Louis Armstrong).

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Аллан Харрис является не только певцом мирового класса, но и гитаристом и автором песен. Наиболее известны его интерпретации джазовых стандартов, легкие смены стиля и жанров, от джаза до рока и блюза.

На счету Аллана Харриса совместные выступления и записи с такими джазовыми звездами, как Эбби Линкольн, Уинтон Марсалис, Томми Фланаган, Элла Фитцджеральд, Рэй Браун, Марк Уитфилд, Кларк Терри, Роджер Хамфрис, Сайрус Честнат, Билл Чарлэп, Клаудио Родити, Крисчен МакБрайд и многими другими. Харрис выступал на всей территории Соединенных Штатов, в Европе, России и на Дальнем Востоке.


На концерте 15 февраля в Минске «впечатляющий баритон», как назвали Аллана журналисты «New York Times», представит на суд публики свой новый альбом «Nobody's Gonna Love You Better». Его релиз состоялся в конце 2016 года, но уже успел получить лестные отзывы от музыкальных критиков. Не обойдется и без нестареющей классики: My Funny Valentine, L.O.V.E, Moody’s Mood For Love, You Don’t Know What Love Is.

Сочетание проверенных временем мелодий, впечатляющего голоса нью-йоркского артиста и уютной атмосферы в стиле джаз-клуба — хороший рецепт для романтического вечера, который состоится 15 февраля в Большом зале Белгосфилармонии.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Билеты от 7 до 60 рублей.

Справки по тел.: +375 17 331 16 17.

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В канун Дня всех влюбленных музыкальный проект "Международный джаз в Минске" покажет очередной концерт.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» одержало победу над «Югрой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика