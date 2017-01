В канун Дня всех влюбленных музыкальный проект «Международный джаз в Минске» покажет очередной концерт. Аллан Харрис (Allan Harris) , трижды обладатель престижной премии «Выдающийся джазовый вокалист», выступит в Большом зале Белгосфилармонии 15 февраля и подарит зрителям джазовые песни о любви.





С тех пор как Аллан Харрис ворвался на джазовую сцену, а случилось это в конце 90х гг. прошлого столетия, за ним воцарилась слава одного из наиболее совершенных и исключительных исполнителей своего поколения. Как точно подметили в «Miami Herald», голос этого артиста одарен «теплотой Тони Беннетта, чувством ритма Синатры и легкой элегантностью Нэта Кинга Коула». Более того, сам Тони Беннетт (Tony Bennett) назвал Аллана «мой любимый певец».

Аллан Харрис родился в Бруклине и рос в семье, которая не могла не повлиять на выбор его будущей профессии. Он должен был стать музыкантом по определению. Его мать — классическая пианистка, а тетя — оперная певица, затем перешедшая к блюзу. В доме среди прочих звезд постоянными гостями были знаменитый музыкальный продюсер Кларенс Уильямс (Clarence Williams) и великий Луи Армстронг (Louis Armstrong).

Аллан Харрис является не только певцом мирового класса, но и гитаристом и автором песен. Наиболее известны его интерпретации джазовых стандартов, легкие смены стиля и жанров, от джаза до рока и блюза.

На счету Аллана Харриса совместные выступления и записи с такими джазовыми звездами, как Эбби Линкольн, Уинтон Марсалис, Томми Фланаган, Элла Фитцджеральд, Рэй Браун, Марк Уитфилд, Кларк Терри, Роджер Хамфрис, Сайрус Честнат, Билл Чарлэп, Клаудио Родити, Крисчен МакБрайд и многими другими. Харрис выступал на всей территории Соединенных Штатов, в Европе, России и на Дальнем Востоке.





На концерте 15 февраля в Минске «впечатляющий баритон», как назвали Аллана журналисты «New York Times», представит на суд публики свой новый альбом «Nobody's Gonna Love You Better». Его релиз состоялся в конце 2016 года, но уже успел получить лестные отзывы от музыкальных критиков. Не обойдется и без нестареющей классики: My Funny Valentine, L.O.V.E, Moody’s Mood For Love, You Don’t Know What Love Is.

Сочетание проверенных временем мелодий, впечатляющего голоса нью-йоркского артиста и уютной атмосферы в стиле джаз-клуба — хороший рецепт для романтического вечера, который состоится 15 февраля в Большом зале Белгосфилармонии.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Билеты от 7 до 60 рублей. Справки по тел.: +375 17 331 16 17. Купить билет