Эстонцы, как стало известно в ходе опроса, имеют диаметрально противоположные мнения о Беларуси, передает Sputnik Эстония. Большинство рассказывало, что белорусы живут очень хорошо и любят своего президента, но некоторые отмечали, что власть должна "править помягче".

Многие честно признавались, что ничего не знают, а некоторые отмечали, что Минск находится недалеко от Таллинна, а в стране, кроме картошки, растут и арбузы.

Что знают белорусы об Эстонии — читайте в видеоопросе Sputnik Беларусь.