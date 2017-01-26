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Лукашенко, порядок, картошка: с чем ассоциируется Беларусь у эстонцев

27.01.2017 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Эстонцы, как стало известно в ходе опроса, имеют диаметрально противоположные мнения о Беларуси, передает Sputnik Эстония. Большинство рассказывало, что белорусы живут очень хорошо и любят своего президента, но некоторые отмечали, что власть должна "править помягче".

Многие честно признавались, что ничего не знают, а некоторые отмечали, что Минск находится недалеко от Таллинна, а в стране, кроме картошки, растут и арбузы.

Что знают белорусы об Эстонии — читайте в видеоопросе Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В большинстве своем эстонцы мало знают о Беларуси, в основном черпая информацию из интернета. Смотрите на видео, что говорят жители Эстонии о Беларуси.

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