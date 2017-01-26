﻿﻿ Определился первый финалист чемпионата мира по гандболу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Определился первый финалист чемпионата мира по гандболу

27.01.2017 09:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сборная Франции стала первым финалистом мужского чемпионата мира.


Фото: francehandball2017.com

26 января в полуфинальном поединке в Париже французы обыграли команду Словении — 31:25 (15:12).

У французов самыми результативными стали Недем Ремили (6 голов) и Валентен Порте (5). У словенцев больше всех забросил Юре Доленец (5).

Видео: France Handball 2017

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

В финале французы сразятся с победителем полуфинального матча между сборными Хорватии и Норвегии, который состоится 27 января.

28 января неудачники полуфинальных матчей оспорят бронзу, а поединок за золото состоится 29 января.

Сборная Беларуси завершила выступление на чемпионате мира на стадии 1/8 финала, проиграв команде Швеции (22:41) и заняв итоговое 11-е место. Это второй результат в истории выступлений национальной дружины на чемпионатах мира. Более высокое место белорусские гандболисты занимали лишь на заре суверенитета, когда под руководством легендарного Спартака Мироновича заняли 9-е место на ЧМ-1995.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 января неудачники полуфинальных матчей оспорят бронзу, а поединок за золото состоится 29 января.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые впервые создали химеру: эмбрион свиньи с человеческими клетками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика