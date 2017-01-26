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Определился первый финалист чемпионата мира по гандболу
Сборная Франции стала первым финалистом мужского чемпионата мира.
26 января в полуфинальном поединке в Париже французы обыграли команду Словении — 31:25 (15:12).
У французов самыми результативными стали Недем Ремили (6 голов) и Валентен Порте (5). У словенцев больше всех забросил Юре Доленец (5).
Видео:
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В финале французы сразятся с победителем полуфинального матча между сборными Хорватии и Норвегии, который состоится 27 января.
28 января неудачники полуфинальных матчей оспорят бронзу, а поединок за золото состоится 29 января.
Сборная Беларуси
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28 января неудачники полуфинальных матчей оспорят бронзу, а поединок за золото состоится 29 января.
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