Сборная Франции стала первым финалистом мужского чемпионата мира.



Фото: francehandball2017.com

26 января в полуфинальном поединке в Париже французы обыграли команду Словении — 31:25 (15:12).

У французов самыми результативными стали Недем Ремили (6 голов) и Валентен Порте (5). У словенцев больше всех забросил Юре Доленец (5).

Видео: France Handball 2017

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В финале французы сразятся с победителем полуфинального матча между сборными Хорватии и Норвегии, который состоится 27 января.

28 января неудачники полуфинальных матчей оспорят бронзу, а поединок за золото состоится 29 января.

Сборная Беларуси завершила выступление на чемпионате мира на стадии 1/8 финала, проиграв команде Швеции (22:41) и заняв итоговое 11-е место . Это второй результат в истории выступлений национальной дружины на чемпионатах мира. Более высокое место белорусские гандболисты занимали лишь на заре суверенитета, когда под руководством легендарного Спартака Мироновича заняли 9-е место на ЧМ-1995.