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Ученые впервые создали химеру: эмбрион свиньи с человеческими клетками

27.01.2017 09:37 — Разное | Tut.by  
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Ученые из калифорнийского института Солка (Salk Institute) создали эмбрионы свиньи с клетками человека. Результаты работы они опубликовали в научном журнале Cell, пишет meduza.io.

Как пишет The Guardian, это первый случай создания химер (организмов с генетически разнородными клетками) двух больших и далеких друг от друга генетически видов.

Из 2075 эмбрионов 186 развились до срока 28 дней, после чего были удалены. По данным ученых, человеческие клетки в этих эмбрионах функционировали, передает «Би-би-си».


Фото: JUAN CARLOS IZPISUA BELMONTE

При этом, как отмечает журнал Science, многие эмбрионы росли медленнее обычного и были меньше размером, а количество человеческих клеток было небольшим.

Конечной целью исследования является выращивание функционирующих тканей и органов, пригодных для трансплантации, заявил руководитель исследования Хуан Карлос Бельмонте. Он подчеркнул, что до достижения этой цели еще далеко, однако сделан «важный первый шаг».

В США действует мораторий на финансирование исследований по созданию химер с использованием человеческих стволовых клеток из этических соображений. Запрет предполагалось снять в январе 2017 года, однако пока этого не произошло.

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