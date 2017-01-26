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По оценке главы правительства, в подходе к отношениям с Россией "следует обращаться к примеру Рональда Рейгана, который во время переговоров с Михаилом Горбачевым придерживался принципа: "доверяй, но проверяй".

Конфликт между Россией и Западом не является неизбежным, возврата к холодной войне можно избежать, но с Москвой надо взаимодействовать с "позиции силы". Такой подход изложила в четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на совещании руководства Республиканской партии США в городе Филадельфия (штат Пенсильвания), сообщает ТАСС .

По оценке главы правительства, в подходе к отношениям с Россией "следует обращаться к примеру Рональда Рейгана, который во время переговоров с Михаилом Горбачевым придерживался принципа: "доверяй, но проверяй".

"С президентом Владимиром Путиным я бы посоветовала взаимодействовать, но быть настороже", - сказала Мэй.

"В плане конфликта между Россией и Западом нет ничего неизбежного. И нет неизбежности в перспективе возврата к дням холодной войны. Однако нам нужно взаимодействовать с Россией с позиции силы, - продолжала премьер. - Нам следует выстраивать отношения, системы и процессы так, чтобы возможности сотрудничества преобладали над угрозой конфликта".

Она упомянула воссоединение Крыма с РФ и призвала также "давать заверения соседним с Россией государствам, что их безопасность не находилась под вопросом".

Говоря о появлении таких новых угроз, как терроризм и экстремизм, Мэй упомянула Китай и Россию, назвав их странами с "неглубокими традициями демократии, свободы и соблюдения прав человека".

"Китай и Россия стали более напористыми в международных отношениях", - утверждала премьер, заметив, что перед лицом новых вызовов США и Великобритания "не только должны, но обязаны быть лидерами".

"Потому что, когда одни наступают, а мы отступаем, это несет вред Америке, Великобритании и миру", - пояснила она.

Премьер обвинила руководство России в том, что оно "заявило о включении Восточной Европы в зону своих интересов". Мэй в связи с этим призвала не соглашаться на такую постановку вопроса и "не подрывать таким образом свободу, привнесенную Рональдом Рейганом и (71-м премьер-министром Великобритании - прим. ТАСС) Маргарет Тэтчер".

Президент США Дональд Трамп и до выборов, и после них выражал твердое намерение поладить с Россией. От этой позиции он не отступал, невзирая на нападки со стороны своих политических оппонентов-демократов и даже ястребиного крыла собственной Республиканской партии.

Российское руководство со своей стороны много раз подтверждало, что конструктивный подход Вашингтона к выстраиванию двусторонних отношений нашел бы в Москве полное понимание и встречную готовность к сотрудничеству.

Переговоры Мэй с Трампом состоятся в Белом доме 27 января. Ранее в интервью вещательной корпорации Би-би-си глава британского кабинета проинформировала, что на этой встрече также будут обсуждены ситуация в НАТО и ответ на глобальные вызовы, включая борьбу с терроризмом и конфликт в Сирии.