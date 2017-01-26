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Минское «Динамо» одержало победу над «Югрой»

27.01.2017 09:30 — Разное | Ежедневник  
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Минское «Динамо» одержало победу над «Югрой»

фото: sportnaviny.com

В очередном матче КХЛ белорусы одержали победу со счетом 4:1.

Клуб «Динамо» принимал «Югру» из Ханты-Мансийска 26 января. 

Перед матчем тренер "Динамо" Крэйг Вудкрофт расценил игру с «Югрой» как экзамен, ведь в прошедших поединках белорусы допустили ряд серьезных ошибок, пишет БЕЛТА. В итоге голевой дубль Мэтта Эллисона помог нашим хоккеистам одолеть ханты-мансийцев. 

 
 
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В очередном матче КХЛ белорусы одержали победу со счетом 4:1.

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