Эстонцы, как стало известно в ходе опроса, имеют диаметрально противоположные мнения о Беларуси, передает Sputnik Эстония . Большинство рассказывало, что белорусы живут очень хорошо и любят своего президента, но некоторые отмечали, что власть должна "править помягче".



© Sputnik/ Артем Бордовский, Елена Васильева Опрос Sputnik: что белорусы знают о Польше

Многие честно признавались, что ничего не знают, а некоторые отмечали, что Минск находится недалеко от Таллинна, а в стране, кроме картошки, растут и арбузы.

Что знают белорусы об Эстонии — смотрите в видеоопросе Sputnik Беларусь .

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