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Лукашенко, порядок, картошка: с чем ассоциируется Беларусь у эстонцев
27.01.2017 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Эстонцы, как стало известно в ходе опроса, имеют диаметрально противоположные мнения о Беларуси, передает
© Sputnik/ Артем Бордовский, Елена Васильева
Многие честно признавались, что ничего не знают, а некоторые отмечали, что Минск находится недалеко от Таллинна, а в стране, кроме картошки, растут и арбузы.
Что знают белорусы об Эстонии —
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В большинстве своем эстонцы мало знают о Беларуси, в основном черпая информацию из интернета. Смотрите на видео, что говорят жители Эстонии о Беларуси.
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