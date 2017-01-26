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Китаец проехал 500 километров на велосипеде. Не в ту сторону

27.01.2017 10:05 — Разное | Tut.by  
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Китаец решил добраться до дома на велосипеде, проехав из города Жичжао в Цицикар (расстояние между ними около 1,7 тысячи километров). Однако через 500 километров пути выяснилось, что он едет в другую сторону. Об этом пишет издание Shanghai Daily.

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Мужчина, имя которого не называется, решил навестить семью на китайский Новый год. В тот момент он работал в городе Жичжао, однако у него не было достаточной суммы денег, чтобы купить билет на поезд или самолет.

Поэтому он решил воспользоваться велосипедом и выехать в конце декабря, чтобы к 28 января добраться до пункта назначения. При этом он не знал, как пользоваться картами, полагаясь только на подсказки верного направления других людей. Чтобы поспать и отдохнуть, мужчина заходил в интернет-кафе.


Полиция остановила путешественника из-за того, что он ехал на велосипеде по шоссе. Узнав о цели его поездки, они выяснили, что мужчина все это время ехал в другую сторону. В результате полицейские на свои деньги купили ему билет на поезд.

 
 
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Мужчина решил навестить семью на китайский Новый год. В тот момент он работал в городе Жичжао, однако у него не было достаточной суммы денег, чтобы купить билет на...

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