Ученые из Гарвардского университета (США) впервые наблюдали фазовый переход Вигнера-Хантингтона, свидетельствующий об образовании металлического водорода. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science, кратко о нем сообщает EurekAlert!

«Это святой Грааль физики высоких давлений, — сказал соавтор работы Исаак Сильвера. — Это первый образец металлического водорода на Земле, потому, когда вы смотрите на него, вы наблюдаете то, что никогда не существовало прежде».

Ученым, по их словам, удалось обеспечить переход жидкой фазы атомарного водорода в твердую. Это произошло, когда материя была помещена в крайне экстремальные условия одновременно высоких давлений (465−495 гигапаскалей) и низких температур (5,5 кельвина).

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Пока попытки стабилизировать состояние вещества при нормальном давлении и температуре не увенчались успехом. Однако создатели пророчат материалу большое будущее. «Это первый образец металлического водорода на Земле, поэтому, глядя на него, вы видите то, что никогда не существовало раньше», — рассказал профессор Айзек Сильвера, один из авторов исследования.

Новый материал, возможно, найдет применение в качестве проводника электрического тока. «В настоящее время до 15% энергии теряется из-за рассеивания, но если бы удалось изготовить провода из металлического водорода, потерям пришел бы конец», — цитирует ученого The Independent.

Другим способом применения металлического водорода может стать использование этого вещества в качестве ракетного топлива, так как подобное топливо было бы примерно в 4 раза эффективнее всех ныне существующих, что позволило бы выводить на орбиту Земли значительно большие грузы.

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