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Швейцарские часы показали рекордное снижение продаж в мире

27.01.2017 10:15 — Разное | Ежедневник  
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Швейцарские часы показали рекордное снижение продаж в мире

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В прошедшем году экспорт часов из Швейцарии снизился максимальными темпами за 7 лет.

Экспорт швейцарских часов в Россию за два года обвалился на 44,3%. Об этом свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности, пишет Forbes.

Если в 2014 году было поставлено часов на 276,5 млн франков, в 2015 году — на 196,4 млн франков, то в 2016 году — лишь на 154 млн франков.

В целом экспорт швейцарских часов упал на 9,9% в 2016 году, падение стало максимальным за семь лет. Этот показатель стал худшим со времен кризиса 2009 года, отмечает Bloomberg. В денежном выражении экспорт снизился до 19,4 млрд франков (19,4 млрд) в декабре. Общее количество часов, экспортируемых в 2016 году, снизилось до 25,4 млн штук, что также является самым низким показателем с 2009 года.

Агентство отмечает, что падение экспорта происходит на фоне кампании китайского правительства по борьбе с коррупцией и сокращения потребления в Гонконге в последние годы. Так Richemont потратил более 200 млн евро (215 млн долларов) на то, чтобы выкупить непроданные часы, и сократил около 200 человек на часовом заводе, производящем Cartier, Vacheron Constantin и Piaget.

 
 
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В прошедшем году экспорт часов из Швейцарии снизился максимальными темпами за 7 лет.

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