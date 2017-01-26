﻿ Гродненщина – плотно на табаке, на Могилевщине энергетики потеснили «алкоголиков». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Гродненщина – плотно на табаке, на Могилевщине энергетики потеснили «алкоголиков»

27.01.2017 10:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Гродненщина – плотно на табаке, на Могилевщине энергетики потеснили «алкоголиков»

kp.by

Названы крупнейшие налогоплательщики двух регионов Беларуси.

Самая стабильная ситуация на протяжении многих последних лет – в Гродненской области. Здесь список крупнейших налогоплательщиков возглавляет Гродненская табачная фабрика «Неман». В первую пятерку также стабильно входят еще четыре предприятия, из года в год «разыгрывающие» между собой места в ней.

На втором месте в 2016 году осталось «Гродноэнерго», а «Лидское пиво» оттеснило Гродненский ЛВЗ и «Гроднооблгаз».

Как отмечает ИМНС по Гродненской области, 15 бюджетообразующих организаций в 2016 году обеспечили 47,2% доходов бюджета. Ими уплачено 865,9 млн. рублей и по сравнению с 2015 годом доля поступлений от данных организаций в формировании бюджета области увеличилась на 1,6%, а сумма  платежей в сопоставимых ценах возросла на 64,2 млн. рублей или на 8%.

В Могилевской области в 2016 году случилась рокировка: на первое место вышло «Могилевэнерго», отодвинув на вторую строчку предыдущего лидера – Климовичский ЛВЗ.

В остальном изменений не было – как и в 2015 году остальные места достались «Пивоварням Хайнекен», «Могилевоблгазу» и «Могилевхимволокну».

10 крупнейших плательщиков региона уплатили в бюджет 251,5 млн. рублей, что составляет 22,2% общих поступлений в консолидированный бюджет области.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Названы крупнейшие налогоплательщики двух регионов Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У ДТЗ пад Гомелем загінуў пасажыр "Фіята"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика