ДТП произошло недалеко от агрогородка Прибытки Гомельского района 26 января, в 12.50. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, Fiat при выезде на главную дорогу столкнулся с автомашиной DAF. В результате аварии погиб 37-летний пассажир Fiat. Серьезные травмы получила водитель и еще одна пассажирка легковушки. Женщин доставили в больницу.