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Под Гомелем Fiat столкнулся с грузовиком: один человек погиб, двое в больнице

27.01.2017 10:25 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло недалеко от агрогородка Прибытки Гомельского района 26 января, в 12.50. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, Fiat при выезде на главную дорогу столкнулся с автомашиной DAF. В результате аварии погиб 37-летний пассажир Fiat. Серьезные травмы получила водитель и еще одна пассажирка легковушки. Женщин доставили в больницу.

 
 
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ДТП произошло недалеко от агрогородка Прибытки Гомельского района 26 января, в 12.50.

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