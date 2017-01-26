Церемония вручения дипломов и аттестатов представителям научной и педагогической сферы фактически стала открытием Года науки в Беларуси. Среди награжденных — почти 20 человек — специалистов в области медицины, сельского хозяйства и биологии.

Александр Лукашенко поставил задачу обновить структуру научной отрасли в стране и акцентировал внимание на том, перспективные разработки и предложения получат поддержку.

Также президент Беларуси обратился и к цели достижения средней заработной платы в 500 долларов в среднем по стране. По мнению Лукашенко, это задача вполне реальная и должна быть выполнена.

"500 долларов средней зарплаты — это не заоблачная цифра. Предварительно мне доложили, что мы уже в декабре прошло года имели по 417 долларов средней зарплаты по стране, осталось совсем немного, чтобы достичь пятисот. Просто надо больше продать того, что мы умеем делать. И того, что не делали до сих пор. Пожалуйста, продавайте и платите людям", — сказал Лукашенко, которого цитирует телеканал " Беларусь 1 ".

Комментарий Александра Лукашенко о достижении уровня средней зарплаты в 500 долларов в среднем по стране на церемонии вручения дипломов докторов наук и аттестатов профессоров научным и педагогическим работникам слушайте на радио Sputnik Беларусь.