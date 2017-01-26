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Латвийские железнодорожники открыли представительство в Минске

27.01.2017 10:30 — Разное | Ежедневник  
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Латвийские железнодорожники открыли представительство в Минске

belmast.lv

Главой представительства назначена Уна Витола.

Работа представительства будет направлена на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество белорусской и латвийской железных дорог по увеличению грузовых и пассажирских перевозок, говорится в сообщении.

Как сообщает baif.by, в рамках X международной выставки «Транспорт и логистика 2016» начальник Белорусской железной дороги и президент ГАО «Латвийская железная дорога» подписали меморандум о взаимопонимании в области маркетинговой деятельности при организации грузовых железнодорожных перевозок в сообщении Беларусь-Латвия-Беларусь. Также достигнуто соглашение о сотрудничестве при организации движения поездов, использовании железнодорожной инфраструктуры между пограничными и передаточными станциями, а также соглашение с  LDZ CARGO (дочерней компанией Латвийской железной дороги) о порядке передачи контейнеров, грузов и вагонов.

 
 
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Главой представительства назначена Уна Витола.

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