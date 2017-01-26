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Латвийские железнодорожники открыли представительство в Минске
27.01.2017 10:30 — Разное | Ежедневник
belmast.lv
Главой представительства назначена Уна Витола.
Работа представительства будет направлена на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество белорусской и латвийской железных дорог по увеличению грузовых и пассажирских перевозок, говорится в сообщении.
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Главой представительства назначена Уна Витола.
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