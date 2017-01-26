Под Речицей авария унесла жизни сразу трех человек. ДТП произошло 27 января в 6.40 недалеко от деревни Дережня. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.



Фото УГАИ МВД

По предварительной информации, водитель Mazda 626 ехал по трассе Паричи — Речица. При совершении разворота он совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении Fiat Bravo.



Фото УГАИ МВД

В результате ДТП оба водителя, а также пассажир Mazda от полученных травм умерли на месте происшествия.

В ГАИ отметили, что ситуация на дорогах страны крайне тяжелая: в Гомельской области идет снег, в Минской — дождь. В связи с этим инспекторы призывают водителей быть предельно внимательными, выбирать скорость движения, дистанцию и боковой интервал с учетом состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге, отказаться от совершения необдуманных маневров и обгонов.