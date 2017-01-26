Россия отозвала из Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне апелляцию по поводу годичной дисквалификации, наложенной Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF), сообщает Inside the games .

Слушания должны были пройти в штаб-квартире CAS сегодня. Но после встречи нового президента Федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова и руководителя IWF Тамаша Аяна в офисе Международной федерации тяжелой атлетики в Будапеште россияне отозвали иск.

Россия была дисквалифицирована из-за нарушения нового правила IWF, согласно которому любая страна в случае трех или более положительных допинг-тестов по итогам перепроверки анализов Олимпийских игр Пекина-2008 и Лондона-2012 будет отстранена от международных стартов на год.

Допинг-пробы 9 россиян, в том числе восьми, завоевавших медали, дали положительный результат. В итоге российские штангисты пропустили Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро.

Максим Агапитов, золотой медалист ЧМ-1997 в весе до 91 кг, занял пост президента Федерации тяжелой атлетики России в ноябре 2016 года. Он сменил Сергея Сырцова, который руководил ФТАР с 2010 года, но оставил пост в сентябре, приняв на себя вину за большое количество допинговых нарушений атлетами возглавляемой им федерации.

Агапитов, который сам отбыл двухлетнюю допнговую дисквалификацию с 1994-го до 1996 годы, пообещал Аяну, что будет активно сотрудничать с IWF, чтобы помочь очистить этот вид спорта в России. «Наша главная цель — восстановить порядок и дисциплину,» — сказал он. — Дисциплину в антидопинговой борьбе и в организации тренировочного процесса".

Сегодня в CAS должны пройти слушания по апелляции Белорусского тяжелоатлетического союза и Федерации тяжелой атлетики Казахстана, которым также грозит годичное остранение от международных стартов.

Перепроверки допинг-проб с Игр 2008 и 2012 годов показали положительные результаты у нескольких атлетов Беларуси и Казахстана, но благодаря дипломатической активности белорусам удалось отсрочить дисквалификацию и добиться разрешения выступить на Играх в Рио, где штангисты завоевали две серебряные медали (Дарья Наумова и Вадим Стрельцов).

Перепроверка проб Олимпийских игр 2008 и 2012 годов выкосила из белорусской копилки 4 медали.

26 октября МОК объявил о лишении наград двух белорусских штангистов, завоевавших медали Олимпиады-2008 в Пекине. Перепроверка проб восьмилетней давности выявила запрещенные вещества в тестах серебряного призера Игр-2008 Андрея Рыбакова и бронзовой медалистки Анастасии Новиковой, для которой это уже третий допинговый прокол в карьере.

Перепроверка допинг-проб с Игр Лондона еще продолжается, но нынешней осенью МОК уже лишил Беларусь 2 медалей Олимпиады-2012 — бронзовые награды предписано вернуть штангисткам Марине Шкерманковой и Ирине Кулеше . У Кулеши положительной оказалась и допинг-проба с Игр-2008, где она заняла 4-е место.

Допинг обнаружен в пробах штангистов Дины Сазановец (до 69 кг, 4-е место на Играх-2012) и Евгения Жерносека (свыше 105 кг, 9-е место в Лондоне-2012).

А в конце декабря 2015-го было объявлено о допинг-проколах еще и на чемпионате мира, проходившем в США. Тесты провалили бронзовая медалистка Олимпиады-2008 и чемпионка мира 2011 года Анастасия Новикова и Александр Венскель, который в 2010 году был капитаном белорусской сборной на I летних юношеских Олимпийских играх в Сингапуре, а в 2015 году стал бронзовым призером ЧЕ-2015. И Новикова, и Венскель были дисквалифицированы на 4 года .

Кроме того, вчера, 26 января, Международная федерация тяжелой атлетики объявила о 4-летней дисквалификации Станислава Чадовича , вице-чемпиона Европы-2014. Его уличили в попытке подмены допинг-пробы во время внесоревновательного контроля накануне Олимпиады в Рио-2016.

Что касается Казахстана, то выявлено 4 случая положительных проб при перепроверке анализов Олимпиады 2012 года, в том числе у двукратного чемпиона Ильи Ильина, который был лишен и золота Игр-2008 в Пекине.

Из-за тех же проблем годичная дисквалификация грозит Азербайджану, Армении, Китаю, Молдове, Турции и Украине.

Напомним, что команда штангистов Болгарии пропустила Рио-2016 года после того, как запрещенный препарат станозолол был выявлен в пробах 11 спортсменов, находившихся на тренировочном сборе в Тбилиси в марте прошлого года.