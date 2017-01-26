

Отправляясь за шпаклёвкой в строительные магазины , неподготовленный покупатель может потеряться в разнообразии отделочных материалов, представленных десятками производителей. Важно понимать, какие виды шпаклёвок существуют, в чём их отличия и на какой стадии ремонта необходимо применять те или иные смеси.

Какие бывают шпаклёвки?

Существует 5 основных видов:

стартовая;

финишная;

цементная;

гипсовая;

акриловая.

Рассмотрим все виды шпаклёвок более подробно.

Стартовая. Используется для "грубого", начального выравнивания стен, когда необходимо исправить большие неровности (перепады свыше 5 мм). Другой материал может со временем потрескаться, и ремонт придётся проводить заново. Наносят данную смесь на поверхности широким шпателем, причём, чем крупнее участок отделки, тем более широкий применяют инструмент (для "глобального" выравнивания стен используют полутораметровое правило). Стартовая шпаклёвка обладает характерными свойствами: она быстро застывает и её трудно обрабатывать абразивами. Поэтому во время работ необходимо проявлять аккуратность, чтобы не нанести лишнее.

Финишная. Уже из названия понятно, что такая шпаклёвка используется для финишной доводки поверхностей. Данная смесь хорошо поддаётся обработке абразивом, благодаря чему можно добиться идеальной гладкости стен. В отличие от стартовой, финишную шпаклёвку наносят небольшим шпателем. Обработанные поверхности считаются практически готовыми, остаётся лишь устранить небольшие "ямки" и неровности. Выбор такой смеси зависит только от предпочтений в пользу того или иного производителя.

Цементная. Смесь на цементной основе применяется для работ на открытом воздухе либо в помещениях с повышенной влажностью. Материал довольно капризный и требует шлифовки ещё до полного высыхания. Но, как правило, цементная шпаклёвка не нуждается в идеальной шлифовке, так как она обычно наносится перед слоем штукатурки, укладкой плитки или поклейкой обоев. Главное преимущество такой смеси перед другими - способность сохранять стойкость и прочность при высоком уровне влажности.

Гипсовая. В отличие от цементной шпаклёвки, состав, имеющий в своей основе гипс, боится влаги, из-за чего не подходит для помещений с высокой влажностью. Основное преимущество гипсовой смеси — поверхности сразу будут готовы для дальнейшей отделки декоративными покрытиями. После высыхания можно производить покраску или клеить обои.

Акриловая. Её принято использовать в тех случаях, когда поверхность нуждается в "художественной доводке". Толщина наносимого слоя составляет примерно 1 мм. Позволяет добиться практически зеркальной поверхности, что может придать интерьеру интересную особенность. Используется исключительно в качестве "финишного" материала.

Виды шпаклевок: с песком или без?

Вышеперечисленные виды шпаклёвок не единственная классификация. Их также можно разделить ещё на два типа: с песком или без. Последний вариант отлично подойдёт как для наружных, так и внутренних работ (даже в помещениях с повышенной влажностью). Работать с такой смесью немного сложнее, зато можно добиться впечатляющих результатов: идеальных, гладких стен. Раствор имеет белый цвет (из-за белого цемента в основе). Шпаклёвка с песком смотрится не так "нарядно", поэтому чаще эту смесь используют для наружных работ, либо чтобы выровнять поверхность, имеющую крупные дефекты или неровности.

Стараясь определить, какие виды шпаклёвок вам подойдут, необходимо понимать, какие задачи они должны выполнить и в каких условиях будут производиться работы. Только после этого следует отправляться в строительные магазины, адреса которых вы найдете в каталоге TAM.BY , и рассчитывать на удачный, правильный выбор сухих строительных смесей.