В Беларуси для некоторых категорий граждан могут изменить требования к минимальному страховому стажу. Такую возможность 27 января озвучил в Палате представителей на круглом столе о состоянии и перспективах пенсионной системы замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков. Напомним, страховой стаж учитывается при определении права на трудовую пенсию.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters.

Речь идет не о каком-то индивидуальном рассмотрении конкретных случаев, а о закреплении норм в законодательстве, уточнил Валерий Ковальков. По его словам, изменения могут коснуться тех, у кого были так называемые длительные кредитные периоды. Напомним, в эти периоды входят служба в армии, нахождение в декретном отпуске, получение образования и другое.

Сейчас белорусы, которые не выработали страховой стаж, попадают в «пенсионную ловушку»: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут только назначить социальную.

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