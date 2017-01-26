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Минтруда: для некоторых белорусов могут пересмотреть минимальный страховой стаж

27.01.2017 10:57 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси для некоторых категорий граждан могут изменить требования к минимальному страховому стажу. Такую возможность 27 января озвучил в Палате представителей на круглом столе о состоянии и перспективах пенсионной системы замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков. Напомним, страховой стаж учитывается при определении права на трудовую пенсию.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters.

Речь идет не о каком-то индивидуальном рассмотрении конкретных случаев, а о закреплении норм в законодательстве, уточнил Валерий Ковальков. По его словам, изменения могут коснуться тех, у кого были так называемые длительные кредитные периоды. Напомним, в эти периоды входят служба в армии, нахождение в декретном отпуске, получение образования и другое.

Сейчас белорусы, которые не выработали страховой стаж, попадают в «пенсионную ловушку»: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут только назначить социальную.

(Будет дополнено.)

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Разъяснение Минтруда: включается ли декрет и служба в армии в минимальный страховой стаж для пенсии

 
 
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Сейчас белорусы, которые не выработали страховой стаж, попадают в "пенсионную ловушку": они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут только назначить...

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