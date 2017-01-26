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Рябов: в Беларусь опять идет оттепель

27.01.2017 11:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 янв — Sputnik. Синоптики обещают теплую и облачную погоду на ближайшие выходные, в страну после морозов опять возвращается оттепель, сообщил Sputnik в пятницу начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Рябов: в Беларусь опять идет оттепель
© Sputnik/
Выходные в Минске: куда пойти 28-29 января

"На выходных ожидается сырая, туманная с повышенным температурным режимом и спокойная погода. Господствовать будут теплые и влажные воздушные массы атлантического происхождения. Сохранится преимущественно облачная погода", — сказал Рябов.

По его словам, 28 января в отдельных районах республики небольшие осадки — мокрый снег, дождь, будет туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью 0°C..-5°C, днем от —2°C..+3°C. В Минске в субботу будет без существенных осадков, температура ночью 0°C..-2°C, днем 0°C..+2°C.

29 января ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах, в основном по западу страны, небольшие осадки — мокрый снег и дождь, температура ночью 0°C..-7°C, по востоку при прояснениях до 9 мороза, а днем от —4°C..+2°C, сказал синоптик.

По Минску во второй половине дня возможен небольшой мокрый снег, температура ночью —2°C..-4°C, днем 0°C..-2°C, рассказал собеседник агентства.

30 января, в понедельник ночью республика будет находиться на западной периферии антициклона с центром над Воронежской областью, днем с юга Балтики на северо-запад страны переместится фронтальный раздел, уточнил Рябов.

"Ночью в отдельных районах, днем преимущественно в северо-западных и центральных районах республики небольшой снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью —1°C..-8°C, днем от —5°C..+1°C, в юго-восточных районах ночью при прояснениях до —11°C, днем —6°C..-8°C", — сказал Рябов.

В Минске в понедельник ожидается небольшой снег, слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица, температура ночью и днем —3°C..-5°C.

 
Теги: Минск
 
 
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По прогнозам синоптиков, на выходных ожидается сырая, туманная с повышенным температурным режимом и спокойная погода.

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