

Наличие системы автоматического контроля в современных автомобилях является неотъемлемым условием полноценного оснащения. Электронное оборудование состоит из нескольких частей. К ним относятся собирающие информацию датчики, элементы обработки поступающих сигналов — системные блоки, устройства, управляющие процессами, — клапаны, форсунки, регуляторы.

Узнать о состоянии двигателя или отдельных составляющих можно на СТО , где мастер подсоединит к блоку управления сканирующее устройство. Такой тип проверки называется компьютерной диагностикой двигателя. Электронный считыватель принимает сигналы, передающиеся на блок управления автомобиля, перерабатывает кодированную информацию в доступный для человеческого понимания формат.

Работа двигателя: поводы для беспокойства

Чтобы понять, что в моторе есть проблемы, водитель должен знать основные признаки:

увеличение времени на прогревание систем;

увеличение потребления топлива;

возникновение посторонних шумов;

трудности при запуске и плохая работа мотора;

падение мощности.

Появление любого из этих признаков сигнализирует, что необходима профессиональная диагностика двигателя. Сканирование помогает точно установить причину и место поломки на основании компьютерного анализа информации. Она выводится на монитор диагностирующего устройства в зашифрованном виде. Прочитать ее может специалист с соответствующей подготовкой.

Основные направления осуществления диагностики двигателя

В комплексное компьютерное тестирование работы мотора на СТО входит проверка состояния колец и поршневой группы с определением компрессии, степени износа блока цилиндров. Диагностика двигателя показывает налаженность системы зажигания и состояние свечей, уровень давления масла, продуктивность подачи в двигатель воздуха и топлива, износ вкладышей. Если все системы работают нормально, это признак того, что ремонт не потребуется.

Оценить реальную ситуацию внутри агрегата без разборки позволяет диагностика двигателя. Качество проверки зависит от уровня компетентности автослесаря. Грамотный специалист правильно оценит возможность эксплуатации автомобиля, если показатели диагностики находятся на предельно допустимых нормах. Чтобы ситуацию не доводить до критической черты, существуют программы профилактических мероприятий.

К ним относятся промывка топливной системы, замена фильтров, высоковольтной проводки, свечей зажигания. Немаловажное значение имеет уровень компрессии в цилиндрах, который должен быть во всех отделениях одинаковым. Если наблюдается компрессионный дисбаланс, это свидетельствует об износе двигателя и необходимости капитального ремонта.

Среди возможных причин низкого уровня компрессии в блоке цилиндров с большой долей вероятности указывается на прогорание выпускного клапана, западание, стирание поршневых колец, царапины в цилиндре. Но водителю не стоит ехать в магазин запчастей до того, пока не получит точного ответа от специалиста по диагностике из профессиональных СТО, найти контакты которых вы можете в каталоге TAM.BY .