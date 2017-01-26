Минск перестало штормить бесплатными мероприятиями. Так что если хотите развлекаться, приготовьтесь платить. AFISHA.TUT.BY собрала самые интересные и все еще недорогие варианты развлечений в столице и за пределами Кольцевой.





Когда: с 27−29 января. Где: в кинотеатрах Минска. Сколько: от 4,5 рубля.

Скорсезе задумал «Молчание» еще 30 лет назад, и вот сейчас оно выходит в мировой прокат. В Минске почти трехчасовой теологический эпос о Боге и взаимоотношениях с верой показывают на языке оригинала с субтитрами — имейте это в виду, когда будете планировать свой досуг. И еще одна ремарка — картина действительно крайне тихая, так что трижды подумайте, прежде чем с собой в зал брать начос.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 27−29 января с 12.00. Где: ресторан «Публика». Сколько: от 12 рублей за бургер.

Всю пятницу и выходные в ресторане «Публика» шеф-повар Александр Чикилевский будет готовить фирменные бургеры по специальной цене. Так, например, почти полукилограммовый гринбургер со свининой обойдется вам в 12 рублей, такой же гигант, но с говядиной — 17, черный бургер с грудинкой 12 рублей, а ростбиф-бургер с ломтиками говядины — 15. Неплохой вариант отведать блюдо авторства одного из самых известных шефов Минска.



Фото: Дарья Лобанова, TUT.BY

Когда: 27 и 28 января с 23.00. Где: «Хулиган». Сколько: бесплатно.

Чтоб два раза не вставать, анонсируем обе вечеринки выходного дня в «Хулигане» сразу. Вечером в пятницу за вертушками объявятся активисты промогруппы I.N.E.R.T.I.A: диджеи Iner и Verde. Первый — белорусский продюсер и промоутер с опытом выступлений от Гомеля и Минска до разных уголков Литвы, Латвии, Таиланда, Украины и России. Второй — постоянный резидент Кальянной № 1, Bazaar’а, бров «Герои» и BarBQ. С ними в компании коллега по House, disco, jazz-funk, soul диджей Overture.

В субботу объявлена вечеринка завсегдатаев «Хулигана» команды Zagortsev/ Morgotika / Plastik.





Когда: 27−28 января, с 22.00. Где: «Силичи». Сколько: по прайсу.

Для всех тех, кто давно хотел выбраться в «Силичи», но мешала то работа, то погода, то лень, организованы ночные катания. Открыты будут 1, 3 и учебная трассы, цены на все услуги, в том числе подъемники и прокат оборудования, будут снижены. Спи-пасс, например, обойдется вам в 25 рублей на всю ночь (против 18 рублей за час в обычное время). С ценами на другие услуги можно ознакомиться в нашем обзоре горнолыжных курортов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 28−29 января с 12.00. Где: ЦЭХ (ул. Октябрьская, 16). Сколько: бесплатно.

На всякий случай уточняем: вы же помните, что Open шкаф — барахолка? Т.е. место, где люди обмениваются своими вещами друг с другом. Если вы ищете сумку Michael Kors с биркой, лучше сразу двигайтесь дальше по списку. Остальных менее требовательных ждет все самое лучшее — одежда, аксессуары, диск-жокеи, фуд-корт, приятное общение (если вы не болезненный социофоб).

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Когда: старт 28 января в 12.00. Где: по маршруту д. Париж — д. Мосар. Сколько: бесплатно.

Мы же говорили — за пределами Кольцевой, а вы не верили. Но ради белорусской версии «Дакара» на тракторах можно и в Париж. Из этой белорусской деревни в другую — в Мосар — отправятся шесть экипажей на мощнейших тракторах производства МТЗ — BELARUS-3522. Техника прошла последнюю проверку на заводе в Минске и уже двинулась к месту соревнований. Местный «Дакар» будет посвящен не только успешному выступлению белорусских МАЗов на «большом» Дакаре, но и Дню белорусской науки. В Париже ждут всех желающих.





Когда: 28 января, 15.00, 19.00. Где: Музей истории белорусского кино. Сколько: 4 рубля.

Фестиваль короткометражного кино со всего мира. В январе фокус — на польском кинематографе. В 15.00 покажут анимированное музыкальное видео, в 18.00 — программу из анимационных работ в разных техниках. Посмотреть это интересно хотя бы потому, что больше в Минске вы подобное вряд ли увидите, а увидеть есть что. В О! PLA собраны фильмы с большим бюджетом и полностью независимые проекты, университетские, свежие и именитых авторов, экспериментальные, абстрактные и привычные сюжетные ролики.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Когда: 28 января в 19.00. Где: «Брюгге» (пр-т Партизанский, 6а). Сколько: от 25 рублей.

Про российскую инди-группу OQJAV последние годы говорят много хорошего. Их первый альбом, выпущенный в 2014 году, принес группе авторитетную музыкальную премию «Степной волк» Артемия Троицкого. В 2016-м новый альбом несколько месяцев продержался в российском топе альтернативной музыки в iTunes. И в этом же году группа была номинирована в категории «Лучший российский артист» на премию MTV Europe Music Awards. Поэтому если в субботу вечером вам захочется интимных текстов, проникновенного голоса в сопровождении разреженной музыки можно в виде исключения выключить «Русскую ночь» и прокатиться в «Брюгге».



Фото: Дарья Лобанова, TUT.BY

Когда: 29 января с 12.00. Где: галерея «Дом картин». Сколько: бесплатно.

В ближайшее воскресенье в галерее «Дом картин» стартует любопытный проект: в течение трех дней с 29 по 31 января любой желающий может принести свою картину для выставки. Единственное условие — чтобы произведение по размерам проходило в дверной проем. Принимать работы будут в порядке живой очереди. В результате уже 1 февраля в галерее стартует выставка, составленная целиком и полностью из работ минчан любого возраста и уровня профессионализма. Дополнительные условия читайте тут.